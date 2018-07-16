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Номер извещения
ГП806678
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: незавершенных строительством жилых кирпичных домов различной степени готовности (64 единицы), расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон. Продавец: ПАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Незавершенные строительством жилые кирпичные дома различной степени готовности (64 единицы), расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2018 11:00 GMT +316.07.2018 11:0016.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806678Дата и время окончания срока приема заявок незавершенные строительством жилые кирпичные дома различной степени готовности (64 единицы), расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.07.2018 18:0016.07.2018 18:0016.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806678Дата окончания срока рассмотрения заявок незавершенные строительством жилые кирпичные дома различной степени готовности (64 единицы), расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон.Москва
Дата и время проведения
17.07.2018 11:0017.07.2018 11:0017.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806678Дата и время проведения незавершенные строительством жилые кирпичные дома различной степени готовности (64 единицы), расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон.Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 18:0031.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806678Подведение итогов не позднее незавершенные строительством жилые кирпичные дома различной степени готовности (64 единицы), расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806678Подведение итогов не позднее незавершенные строительством жилые кирпичные дома различной степени готовности (64 единицы), расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Незавершенные строительством жилые кирпичные дома различной степени готовности (64 единицы), расположенных по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст-ца Саратовская, IV микрорайон.
Начальная цена
71 885 063,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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