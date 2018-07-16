www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806677
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
открытый аукцион в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи имущества: Гостиничного комплекса «Пик Отель», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна пгт, Защитников Кавказа, 77. Продавец: ПАО «Газпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Гостиничный комплекс «Пик Отель», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна пгт, Защитников Кавказа, 77.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2018 11:00 GMT +316.07.2018 11:0016.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806677Дата и время окончания срока приема заявок Гостиничный комплекс «Пик Отель», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна пгт, Защитников Кавказа, 77.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.07.2018 18:0016.07.2018 18:0016.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806677Дата окончания срока рассмотрения заявок Гостиничный комплекс «Пик Отель», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна пгт, Защитников Кавказа, 77.Москва
Дата и время проведения
17.07.2018 11:0017.07.2018 11:0017.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806677Дата и время проведения Гостиничный комплекс «Пик Отель», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна пгт, Защитников Кавказа, 77.Москва
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 18:0031.07.2018 18:0031.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806677Подведение итогов не позднее Гостиничный комплекс «Пик Отель», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна пгт, Защитников Кавказа, 77.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гостиничный комплекс «Пик Отель», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна пгт, Защитников Кавказа, 77.
Начальная цена
900 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
50 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.