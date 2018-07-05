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    Главная / Торги / Система электрообогрева ОИ З84 КДФТ Возможно предложение аналогов Лот делимый, если нет возможности подать предложение на позицию, то просим поставить 1 руб.!!!

    Система электрообогрева ОИ З84 КДФТ Возможно предложение аналогов Лот делимый, если нет возможности подать предложение на позицию, то просим поставить 1 руб.!!!

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 10:0005.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806705Дата и время окончания срока приема заявок Система электообогрева ОИ 384 КДФТ После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Возможно предложения аналогагород ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806705

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Система электрообогрева ОИ З84 КДФТ Возможно предложение аналогов Лот делимый, если нет возможности подать предложение на позицию, то просим поставить 1 руб.!!!

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 17:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пакет документов

    Система электрообогрева Блок концевых делителей

    Система электрообогрева трубного расширителя

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 347 292-79-13 доб. 1417

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nabieva.at@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Набиева Альбина Тависовна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Система электообогрева ОИ 384 КДФТ После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Возможно предложения аналога

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806705Подведение итогов не позднее Система электообогрева ОИ 384 КДФТ После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Возможно предложения аналогагород Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Система электообогрева ОИ 384 КДФТ После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Возможно предложения аналога

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. УфаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зажимы для ленточного хомута PFS 50шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Хомут ленточный 30м. PFS/30"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Наклейка "Электрический обогрев" на русском языке 2986900013"

    Кол-во: 965

    "Позиция 4"

    "Самоклеящаяся лента из стекловолокна, 30м ELB-02A"

    Кол-во: 1329

    "Позиция 5"

    "Самоклеящаяся алюминиевая лента, 100м ELB-06D"

    Кол-во: 105

    "Позиция 6"

    "Комплект для заделки греющего кабеля взрывозащищенный EL-ECH 2G/D EEx e(m) II T6"

    Кол-во: 426

    "Позиция 7"

    "Комплект для прохода теплоизоляции для греющего кабеля ELISD-R4"

    Кол-во: 54

    "Позиция 8"

    "Комплект для подключения греющего кабеля, с кабельным сальником, взрывозащищенный ELVB-SREx-25 2G/D EEx e(m) II T6"

    Кол-во: 54

    "Позиция 9"

    "Комплект для подключения греющего кабеля, взрывозащищенный ELVB-SREx-IT 2G/D EEx e(m) II T6"

    Кол-во: 498

    "Позиция 10"

    "Модульное управляющее устройство серии MТ, 160x160x90, 1Ex e d IIC Gb X T5 IP66 (Коробка клеммная, взрывозащищенная, с опорной колонкой) MT Р408(-60+50)12 - 2x25Т(B) - 1x32МРТК-1Х Ni(C) - 1x25Т(D) - 6x7(В)"

    Кол-во: 66

    "Позиция 11"

    "Модульное управляющее устройство серии MC, 160x160x90, 1Ex e d IIC Gb X T5 IP66 (Коробка клеммная, взрывозащищенная, с опорной колонкой и индикационной лампой) MC Р408(-60+50)12 - 1x25Т+1x25АК(B) - 1x32MPTK-1Х Ni(C) - 1x25Т(D) - 10x7(В)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Модульное управляющее устройство серии MC, 160x160x90, 1Ex e d IIC Gb X T5 IP66 (Коробка клеммная, взрывозащищенная, с опорной колонкой и индикационной лампой) MC Р408(-60+50)12 - 1x25Т+1x25АК(B) - 1x32MPTK-1Х Ni(C) - 1x25АК(D) - 10x7(В)"

    Кол-во: 84

    "Позиция 13"

    "Саморегулирующийся греющий кабель, сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах ELSR-H-60-2-BOT 2G/D EEx e(m) II T3"

    Кол-во: 191

    "Позиция 14"

    "Саморегулирующийся греющий кабель, сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах ELSR-H-45-2-BOT 2G/D EEx e(m) II T3"

    Кол-во: 5671

    "Позиция 15"

    "Саморегулирующийся греющий кабель, сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах ELSR-H-30-2-BOT 2G/D EEx e(m) II T3"

    Кол-во: 3300

    "Позиция 16"

    "Саморегулирующийся греющий кабель, сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах ELSR-H-20-2-BOT 2G/D EEx e(m) II T3"

    Кол-во: 816

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