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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806705
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Система электрообогрева ОИ З84 КДФТ Возможно предложение аналогов Лот делимый, если нет возможности подать предложение на позицию, то просим поставить 1 руб.!!!
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 17:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13 доб. 1417
Факс
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Адрес электронной почты
nabieva.at@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Набиева Альбина Тависовна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Система электообогрева ОИ 384 КДФТ После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Возможно предложения аналога
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Система электообогрева ОИ 384 КДФТ После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг Возможно предложения аналога
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. УфаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 965
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Кол-во: 105
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Кол-во: 24
Кол-во: 84
Кол-во: 191
Кол-во: 5671
Кол-во: 3300
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