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Номер извещения
31806588363
Уникальный номер закупки
055А_2018-ОЗ
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту пола цехового помещения по адресу: Проспект Мира, 102, стр10.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 13:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 499 608-18-14
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
ЧЕРНЯХОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту пола цехового помещения по адресу: Проспект Мира, 102, стр10.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 10:00 GMT +328.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806588363Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту пола цехового помещения по адресу: Проспект Мира, 102, стр10.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.06.2018 23:5929.06.2018 23:5929.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806588363Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту пола цехового помещения по адресу: Проспект Мира, 102, стр10.Москва
Дата и время проведения
02.07.2018 10:0002.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806588363Дата и время проведения Выполнение работ по ремонту пола цехового помещения по адресу: Проспект Мира, 102, стр10.Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 10:1509.07.2018 10:1509.07.2018 10:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588363Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту пола цехового помещения по адресу: Проспект Мира, 102, стр10.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту пола цехового помещения по адресу: Проспект Мира, 102, стр10.
Начальная цена
718 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 900,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ПРЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ПРЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
43.39
43.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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