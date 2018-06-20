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Номер извещения
31806591768
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по демонтажу, замеру, изготовлению, поставке и монтажу оконных блоков здания АБК ОСК-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 08:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.demchishina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демчишина Мария Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по демонтажу, замеру и монтажу оконных блоков здания АБК ОСК-2.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 15:00 GMT +320.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806591768Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по демонтажу, замеру и монтажу оконных блоков здания АБК ОСК-2.Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 15:0020.06.2018 15:0020.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806591768Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по демонтажу, замеру и монтажу оконных блоков здания АБК ОСК-2.Краснодар
Подведение итогов не позднее
20.08.2018 12:0020.08.2018 12:0020.08.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806591768Подведение итогов не позднее Оказание услуг по демонтажу, замеру и монтажу оконных блоков здания АБК ОСК-2.Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по демонтажу, замеру и монтажу оконных блоков здания АБК ОСК-2.
Начальная цена
1 241 771,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с торгово-закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с торгово-закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
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Документация лота
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