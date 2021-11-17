выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Ефремов в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0366200035621006530

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0366200035621006530 Уникальный номер закупки 0366200035621006530 Номер закупки Наименование закупки выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Ефремов в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0366200035621006530 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК"

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