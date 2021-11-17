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Номер извещения
0366200035621006530
Уникальный номер закупки
0366200035621006530
Наименование закупки
выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Ефремов в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 0366200035621006530
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
29.10.2021 18:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Ефремов в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0366200035621006530Подведение итогов не позднее выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Ефремов в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования город Ефремов в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Начальная цена
11 761 213,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов