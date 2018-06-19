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Номер извещения
31806588726
Уникальный номер закупки
1735
Наименование закупки
на поставку тракторов колесных для аэродромных работ АО «МАШ»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-39-13
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Богачев Олег Владимирович,Bogachev_OV@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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Заключение договора на поставку тракторов колесных для аэродромных работ АО «МАШ»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806588726Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку тракторов колесных для аэродромных работ АО «МАШ»141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку тракторов колесных для аэродромных работ АО «МАШ»
Начальная цена
375 820,22
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер., территория Службы аэродромнойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
46.61.11
46.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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