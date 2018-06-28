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Номер извещения
ГП806776
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2018 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 347 292-79-13 доб. 1417
Факс
{}
Адрес электронной почты
nabieva.at@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Набиева Альбина Тависовна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
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Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА Необходимо заполнить ОЛ и направить на почту nabieva.at@ozna.ru В состав ТКП включить: - чертежи; - техническое описание; - марку стали корпуса; - срок службы; - гарантийный срок; - технические условия завода-изготовителя на производство требуемого оборудования; - сертификат ТР ТС на производство требуемого оборудования; - сертификат ИСО 9001 на производство требуемого оборудования; - референс-лист с указанием опыта поставки требуемого оборудования. Наличие акта о гидроиспытаниях, паспорт
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201830.06.2018 10:0030.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806776Подведение итогов не позднее Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА Необходимо заполнить ОЛ и направить на почту nabieva.at@ozna.ru В состав ТКП включить: - чертежи; - техническое описание; - марку стали корпуса; - срок службы; - гарантийный срок; - технические условия завода-изготовителя на производство требуемого оборудования; - сертификат ТР ТС на производство требуемого оборудования; - сертификат ИСО 9001 на производство требуемого оборудования; - референс-лист с указанием опыта поставки требуемого оборудования. Наличие акта о гидроиспытаниях, паспорт город Октябрьский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА Необходимо заполнить ОЛ и направить на почту nabieva.at@ozna.ru В состав ТКП включить: - чертежи; - техническое описание; - марку стали корпуса; - срок службы; - гарантийный срок; - технические условия завода-изготовителя на производство требуемого оборудования; - сертификат ТР ТС на производство требуемого оборудования; - сертификат ИСО 9001 на производство требуемого оборудования; - референс-лист с указанием опыта поставки требуемого оборудования. Наличие акта о гидроиспытаниях, паспорт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ОктябрьскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
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