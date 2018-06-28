Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз

    Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806776Дата и время окончания срока приема заявок Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА Необходимо заполнить ОЛ и направить на почту nabieva.at@ozna.ru В состав ТКП включить: - чертежи; - техническое описание; - марку стали корпуса; - срок службы; - гарантийный срок; - технические условия завода-изготовителя на производство требуемого оборудования; - сертификат ТР ТС на производство требуемого оборудования; - сертификат ИСО 9001 на производство требуемого оборудования; - референс-лист с указанием опыта поставки требуемого оборудования. Наличие акта о гидроиспытаниях, паспорт город ОктябрьскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806776

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пакет документов

    Изменения в извещении

    ОЛ на клапаны

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 347 292-79-13 доб. 1417

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nabieva.at@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Набиева Альбина Тависовна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА Необходимо заполнить ОЛ и направить на почту nabieva.at@ozna.ru В состав ТКП включить: - чертежи; - техническое описание; - марку стали корпуса; - срок службы; - гарантийный срок; - технические условия завода-изготовителя на производство требуемого оборудования; - сертификат ТР ТС на производство требуемого оборудования; - сертификат ИСО 9001 на производство требуемого оборудования; - референс-лист с указанием опыта поставки требуемого оборудования. Наличие акта о гидроиспытаниях, паспорт

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201830.06.2018 10:0030.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806776Подведение итогов не позднее Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА Необходимо заполнить ОЛ и направить на почту nabieva.at@ozna.ru В состав ТКП включить: - чертежи; - техническое описание; - марку стали корпуса; - срок службы; - гарантийный срок; - технические условия завода-изготовителя на производство требуемого оборудования; - сертификат ТР ТС на производство требуемого оборудования; - сертификат ИСО 9001 на производство требуемого оборудования; - референс-лист с указанием опыта поставки требуемого оборудования. Наличие акта о гидроиспытаниях, паспорт город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА Необходимо заполнить ОЛ и направить на почту nabieva.at@ozna.ru В состав ТКП включить: - чертежи; - техническое описание; - марку стали корпуса; - срок службы; - гарантийный срок; - технические условия завода-изготовителя на производство требуемого оборудования; - сертификат ТР ТС на производство требуемого оборудования; - сертификат ИСО 9001 на производство требуемого оборудования; - референс-лист с указанием опыта поставки требуемого оборудования. Наличие акта о гидроиспытаниях, паспорт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ОктябрьскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: отсрочка 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Клапану (затвор) К(З) Ду25 Ру16МПа, Шн.,13ХФА, Р, ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Клапан (затвор) К(З) Ду25 Ру16МПа, Шн.,13ХФА, Р, ХЛ1, кл.А без КОФ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Клапану (задвижка) запорный с приводом Ду25 Ру16МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Клапан (задвижка) запорный с приводом Ду25 Ру16МПа без КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Клапан (затвор) К(З) или Задвижке Ду15 Ру69МПа, фл.,13ХФА, (13ХФА), Р, ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Клапан (затвор) К(З) или Задвижка Ду15 Ру69МПа, фл.,13ХФА, (13ХФА), Р, ХЛ1, кл.А без КОФ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Клапану КО или Задвижке Ду15 Ру69МПа, 30лс15нж, фл.,13ХФА,(13ХФА),Р,ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Клапан КО или Задвижка Ду15 Ру69МПа, 30лс15нж, фл.,13ХФА,(13ХФА),Р,ХЛ1, кл.А без КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Клапану (затвор) К(З) или Задвижка Ду25 Ру69МПа, фл.,13ХФА, (13ХФА), Р, ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Клапан (затвор) К(З) или Задвижка Ду25 Ру69МПа, фл.,13ХФА, (13ХФА), Р, ХЛ1, кл.А без КОФ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    "Клапан КО Ду25 Ру1,6МПа Шн.,16лс48нж, 13ХФА, ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Клапану КО или Задвижке Ду25 Ру69МПа, 30лс15нж, фл.,13ХФА,(13ХФА),Р,ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Клапан КО или Задвижка Ду25 Ру69МПа, 30лс15нж, фл.,13ХФА,(13ХФА),Р,ХЛ1, кл.А без КОФ, прокладок и крепежа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Задвижка Ду25 Ру16МПа, Шн.,13ХФА, Р, ХЛ1, кл.А без КОФ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Задвижке Ду15 Ру69МПа, фл.,13ХФА, (13ХФА), Р, ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Задвижка Ду15 Ру69МПа, фл.,13ХФА, (13ХФА), Р, ХЛ1, кл.А без КОФ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Задвижке Ду15 Ру69МПа, 30лс15нж, фл.,13ХФА,(13ХФА),Р,ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Задвижка Ду15 Ру69МПа, 30лс15нж, фл.,13ХФА,(13ХФА),Р,ХЛ1, кл.А без КОФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Задвижке Ду25 Ру69МПа, фл.,13ХФА, (13ХФА), Р, ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 20"

    "Задвижка Ду25 Ру69МПа, фл.,13ХФА, (13ХФА), Р, ХЛ1, кл.А без КОФ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "КОФ, прокладки и крепеж к Клапану КО Ду25 Ру69МПа, 30лс15нж, фл.,13ХФА,(13ХФА),Р,ХЛ1, кл.А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Клапан КО Ду25 Ру69МПа, 30лс15нж, фл.,13ХФА,(13ХФА),Р,ХЛ1, кл.А без КОФ, прокладок и крепежа"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ САМАРА
    Маркетинговые исследования № 32211081426
    04/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки кранов шаровых
    04/2022/ОМИЭФ Отбор организации для поставки кранов шаровых
    593057
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 07:59(GMT+03:00)
    4 781 587
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237048
    Проведение входного контроля трубопроводной арматуры с использованием передвижной мастерской
    Проведение входного контроля трубопроводной арматуры с использованием передвижной мастерской
    593106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    1
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    АО Тамбовские коммунальные системы
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211078047
    Клапаны обратные
    Клапаны обратные
    593142
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    233 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225947
    Детали трубопроводные
    Детали трубопроводные
    591579
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП225928
    Клапан запорный
    Клапан запорный
    592908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Маркетинговые исследования № 32211075747
    Поставка оборудования для врезки под давлением
    Поставка оборудования для врезки под давлением
    592572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    268 426
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тамбовская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225851
    Арматура трубопроводная_задвижки
    Арматура трубопроводная_задвижки
    592566
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211074506
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
    ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ
    592537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:59(GMT+03:00)
    16 258 426
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить