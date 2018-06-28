Лот 1

Клапаны на БДРВД для Юрхаровнефтегаз После проведения тендера заключение договора с АО АК ОЗНА Необходимо заполнить ОЛ и направить на почту nabieva.at@ozna.ru В состав ТКП включить: - чертежи; - техническое описание; - марку стали корпуса; - срок службы; - гарантийный срок; - технические условия завода-изготовителя на производство требуемого оборудования; - сертификат ТР ТС на производство требуемого оборудования; - сертификат ИСО 9001 на производство требуемого оборудования; - референс-лист с указанием опыта поставки требуемого оборудования. Наличие акта о гидроиспытаниях, паспорт