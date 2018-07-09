открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: - Здание: Столовая №5, назначение: нежилое, общая площадь 1 029,4 кв.м., этажность – 2, кадастровый (или условный) номер: 89:11:030206:05:2458, расположенное по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 17; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием «Столовая № 5», общая площадь 946 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:11:030206:3, расположенный по тому же адресу. Имущество продается единым неделимым лотом. Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 17. Продавец: ЗАО «Газинком»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806673 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: - Здание: Столовая №5, назначение: нежилое, общая площадь 1 029,4 кв.м., этажность – 2, кадастровый (или условный) номер: 89:11:030206:05:2458, расположенное по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 17; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый зданием «Столовая № 5», общая площадь 946 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:11:030206:3, расположенный по тому же адресу. Имущество продается единым неделимым лотом. Местонахождение: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 17. Продавец: ЗАО «Газинком» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 495 276-00-51 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты v.lysenin@etpgpb.ru Ф.И.О. контактного лица Лысенин Владимир Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru