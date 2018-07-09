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    Главная / Торги / запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Продавец: ЗАО «Газинком»

    запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Продавец: ЗАО «Газинком»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.07.2018 11:0009.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806672Дата и время окончания срока приема заявок Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806672

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Продавец: ЗАО «Газинком»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 12:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    v.lysenin@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    земельные участки

    Список лотов

    Лот 1

    Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.07.2018 11:00 GMT +309.07.2018 11:0009.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806672Дата и время окончания срока приема заявок Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.07.2018 18:0009.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806672Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806672Дата и время проведения Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.07.2018 18:0024.07.2018 18:0024.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806672Подведение итогов не позднее Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.07.201824.07.2018 18:0024.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806672Подведение итогов не позднее Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая

    Начальная цена

    49 329 534,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 932 953,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    4 932 953,40

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ГАЗИНКОМ
    Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16

    Классификатор ОКПД2

    68.1

    Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "магазин"

    Кол-во: 0

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    Прием заявок до:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    2 115 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Смоленская область
    Начало приема заявок:
    29.12.2021 г., 09:11
    Дата аукциона:
    07.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП225984
    Публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи жилого дома, площадью 417,9 кв.м., расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Южная, д.5а. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи жилого...
    593041
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 535 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:25
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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