запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Продавец: ЗАО «Газинком»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806672 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Продавец: ЗАО «Газинком» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ Юридический адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Почтовый адрес 117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25 Контактный телефон +7 495 276-00-51 Факс +7 495 276-00-51 Адрес электронной почты v.lysenin@etpgpb.ru Ф.И.О. контактного лица Лысенин Владимир Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Ключевые слова: земельные участки

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru