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Номер извещения
ГП806672
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Продавец: ЗАО «Газинком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 12:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2018 11:00 GMT +309.07.2018 11:0009.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806672Дата и время окончания срока приема заявок Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.07.2018 18:0009.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806672Дата окончания срока рассмотрения заявок Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва
Дата и время проведения
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806672Дата и время проведения Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва
Подведение итогов не позднее
24.07.2018 18:0024.07.2018 18:0024.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806672Подведение итогов не позднее Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.07.201824.07.2018 18:0024.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806672Подведение итогов не позднее Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание: Магазин №8, «Юбилейный», площадь 1750,30 кв.м., этажность – 3, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1, кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:0000:00010887/А, а1, а2, а3, а4, а5; - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, площадь 1 583 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 89:10:010202:125, расположенный по тому же адресу; - Движимое имущество в составе, расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономны округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1. Имущество продается единым лотом. Место нахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Строителей, д.1 Начальная стартовая
Начальная цена
49 329 534,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 932 953,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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