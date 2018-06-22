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Номер извещения
ГП806693
Уникальный номер закупки
02-0123-18
Наименование закупки
Внутритрубная диагностика газопровода товарного газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-84
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Филипповский Геннадий Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
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Внутритрубная диагностика газопровода товарного газа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 09:00 GMT +322.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806693Дата и время окончания срока приема заявок Внутритрубная диагностика газопровода товарного газаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 09:0022.06.2018 09:0022.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806693Дата и время вскрытия заявок Внутритрубная диагностика газопровода товарного газаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 13:0027.06.2018 13:0027.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806693Подведение итогов не позднее Внутритрубная диагностика газопровода товарного газаЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Внутритрубная диагностика газопровода товарного газа
Начальная цена
12 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о запросе предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
71.20.12.000
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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