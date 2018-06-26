Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в течение не менее 30 дней после отгрузки Товара Заказчику. Счета на оплату должны быть направлены Исполнителем на адрес: amd9@rossiya-airlines.com без каких-либо задержек, немедленно после выпуска счета, но не позднее, чем за 10 рабочих дней, до даты оплаты (если применимо). Если Исполнитель своевременно не предоставил счет, дата платежа должна быть перенесена на такой же период.