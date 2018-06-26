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    Главная / Торги / Торцевой ключ p\n 3525-0052-01 и Вставка-заглушка для теста p/n CS-710-509

    Торцевой ключ p\n 3525-0052-01 и Вставка-заглушка для теста p/n CS-710-509

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 10:0026.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806594151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов: Вставка заглушка для теста, p\n CS-710-509 Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806594151

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Торцевой ключ p\n 3525-0052-01 и Вставка-заглушка для теста p/n CS-710-509

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2018 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Извещение

    Procurement Documentation

    PROCUREMENT NOTICE

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-99 доб. 2463

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Харевич Ирина Алексадровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов: Торцевой ключ , p\n 3525-0052-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2018 10:00 GMT +326.06.2018 10:0026.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806594151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов: Торцевой ключ , p\n 3525-0052-01 Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2018 10:0026.06.2018 10:0026.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806594151Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов: Торцевой ключ , p\n 3525-0052-01 Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 20:0029.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806594151Подведение итогов не позднее Поставка материалов: Торцевой ключ , p\n 3525-0052-01 Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов: Торцевой ключ , p\n 3525-0052-01

    Начальная цена

    1 295,64

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    192610, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, корп.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение не менее 30 дней после отгрузки Товара Заказчику. Счета на оплату должны быть направлены Исполнителем на адрес: amd9@rossiya-airlines.com без каких-либо задержек, немедленно после выпуска счета, но не позднее, чем за 10 рабочих дней, до даты оплаты (если применимо). Если Исполнитель своевременно не предоставил счет, дата платежа должна быть перенесена на такой же период.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.170

    Ключи для крепления резьбовых соединений

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка материалов: Вставка заглушка для теста, p\n CS-710-509

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2018 10:00 GMT +326.06.2018 10:0026.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806594151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов: Вставка заглушка для теста, p\n CS-710-509 Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2018 10:0026.06.2018 10:0026.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806594151Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов: Вставка заглушка для теста, p\n CS-710-509 Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 20:0029.06.2018 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806594151Подведение итогов не позднее Поставка материалов: Вставка заглушка для теста, p\n CS-710-509 Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов: Вставка заглушка для теста, p\n CS-710-509

    Начальная цена

    1 628,40

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    192610, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, корп.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение не менее 30 дней после отгрузки Товара Заказчику. Счета на оплату должны быть направлены Исполнителем на адрес: amd9@rossiya-airlines.com без каких-либо задержек, немедленно после выпуска счета, но не позднее, чем за 10 рабочих дней, до даты оплаты (если применимо). Если Исполнитель своевременно не предоставил счет, дата платежа должна быть перенесена на такой же период.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.290

    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструмента"

    Кол-во: 1

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