www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запрос публичного предложения в электронной форме на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: Магазин № 7 (нежилые помещения 1- го этажа – номера на поэтажном плане с 1 по 8), общей площадью 70,9 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37, кадастровый или условный номер № 11-11-20/043/2005-311. Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37. Продавец: ЗАО «Газинком»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
v.lysenin@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенин Владимир Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
- Магазин № 7 (нежилые помещения 1- го этажа – номера на поэтажном плане с 1 по 8), общей площадью 70,9 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37, кадастровый или условный номер № 11-11-20/043/2005-311. Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2018 11:00 GMT +309.07.2018 11:0009.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806667Дата и время окончания срока приема заявок - Магазин № 7 (нежилые помещения 1- го этажа – номера на поэтажном плане с 1 по 8), общей площадью 70,9 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37, кадастровый или условный номер № 11-11-20/043/2005-311. Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37. Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.07.2018 18:0009.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806667Дата окончания срока рассмотрения заявок - Магазин № 7 (нежилые помещения 1- го этажа – номера на поэтажном плане с 1 по 8), общей площадью 70,9 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37, кадастровый или условный номер № 11-11-20/043/2005-311. Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37. Москва
Дата и время проведения
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806667Дата и время проведения - Магазин № 7 (нежилые помещения 1- го этажа – номера на поэтажном плане с 1 по 8), общей площадью 70,9 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37, кадастровый или условный номер № 11-11-20/043/2005-311. Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37. Москва
Подведение итогов не позднее
24.07.2018 18:0024.07.2018 18:0024.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806667Подведение итогов не позднее - Магазин № 7 (нежилые помещения 1- го этажа – номера на поэтажном плане с 1 по 8), общей площадью 70,9 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37, кадастровый или условный номер № 11-11-20/043/2005-311. Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.07.201824.07.2018 18:0024.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806667Подведение итогов не позднее - Магазин № 7 (нежилые помещения 1- го этажа – номера на поэтажном плане с 1 по 8), общей площадью 70,9 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37, кадастровый или условный номер № 11-11-20/043/2005-311. Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
- Магазин № 7 (нежилые помещения 1- го этажа – номера на поэтажном плане с 1 по 8), общей площадью 70,9 кв.м., расположенный по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37, кадастровый или условный номер № 11-11-20/043/2005-311. Место нахождения Имущества: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина д. 37.
Начальная цена
1 644 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
82 246,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ГАЗИНКОМ
Все закупки и тендеры ЗАО ГАЗИНКОМ
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
68.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.