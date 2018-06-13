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    Главная / Торги / Дизельное топливо (летнее) на июль 2018г., для АО "УК "Разрез Степной" и ООО "Дальвосттрейд".

    Дизельное топливо (летнее) на июль 2018г., для АО "УК "Разрез Степной" и ООО "Дальвосттрейд".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 10:3013.06.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806662Дата и время окончания срока приема заявок Дизельное топливо (летнее) на июль 2018г., для АО "УК "Разрез Степной" и ООО "Дальвосттрейд".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806662

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Дизельное топливо (летнее) на июль 2018г., для АО "УК "Разрез Степной" и ООО "Дальвосттрейд".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 11:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05 доб. 3221

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    mmolchanov@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молчанов Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Дизельное топливо (летнее) на июль 2018г., для АО "УК "Разрез Степной" и ООО "Дальвосттрейд".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.06.201815.06.2018 23:0015.06.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806662Подведение итогов не позднее Дизельное топливо (летнее) на июль 2018г., для АО "УК "Разрез Степной" и ООО "Дальвосттрейд".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дизельное топливо (летнее) на июль 2018г., для АО "УК "Разрез Степной" и ООО "Дальвосттрейд".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Дальвосттрейд" Автомобильным транспортом: Амурская обл., Райчихинск, ул. Пономаренко, д.3 Вагонами: Станция Екатеринославка, Забайкальской ж/д, Код станции - 955406 АО "УК "Разрез Степной" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: Респ. Хакасия, Усть-Абаканский район, 12км юго-западнее г.Черногорска, склад МТС Вагонами: ст. Черногорские копи, Красноярской ж/д, Код станции - 887904Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30/60 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.315

    Топливо дизельное летнее экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор

    08.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 180

    "Позиция 3"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 240

    "Позиция 4"

    "Дизельное топливо ЕВРО сорт С, К 5 летнее"

    Кол-во: 300

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    Попозиционная
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    17.05.2021 18:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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