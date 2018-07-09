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Номер извещения
ГП806657
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138 406 103 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский». Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2018 15:00 GMT +309.07.2018 15:0009.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806657Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.07.2018 18:0009.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806657Дата окончания срока рассмотрения заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва
Дата и время проведения
10.07.2018 11:0010.07.2018 11:0010.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806657Дата и время проведения Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва
Подведение итогов не позднее
03.08.2018 15:0003.08.2018 15:0003.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806657Подведение итогов не позднее Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.08.201803.08.2018 15:0003.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806657Подведение итогов не позднее Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский»
Начальная цена
28 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 680 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
Адрес местонахождения
416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12
70.32.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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