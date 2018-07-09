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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138 406 103 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский». Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138 406 103 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский». Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.07.2018 15:0009.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806657Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806657

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138 406 103 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский». Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 422

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.kuznecova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Александра Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.07.2018 15:00 GMT +309.07.2018 15:0009.07.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806657Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.07.2018 18:0009.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806657Дата окончания срока рассмотрения заявок Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2018 11:0010.07.2018 11:0010.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806657Дата и время проведения Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва

    Подведение итогов не позднее

    03.08.2018 15:0003.08.2018 15:0003.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806657Подведение итогов не позднее Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.08.201803.08.2018 15:0003.08.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806657Подведение итогов не позднее Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138406103 кв. м. Местонахождение: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский»

    Начальная цена

    28 400 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 680 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    5 680 000,00

    или

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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ
    Все закупки и тендеры АСТРАХАНЬРЫБАГРОГАЗ

    Адрес местонахождения

    416370, Российская Федерация, Астраханская область, Икрянинский район, с.Озерное, Бэра, 12

    Классификатор ОКПД2

    70.32.12.120

    Услуги по управлению сельскохозяйственными, лесными угодьями, прочими видами земельной собственности, включая услуги по землеустройству и межеванию земельных участков

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Земельный участок"

    Кол-во: 0

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