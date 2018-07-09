Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138 406 103 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский». Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП806657 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества: земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:06:000000:1845, общей площадью 138 406 103 кв. м, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли СХП «Ахтубинский». Собственник: ООО «Астраханьрыбагрогаз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

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