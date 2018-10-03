Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и получения от указанных в настоящем пункте документов.