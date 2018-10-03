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    Главная / Торги / Выполнение проекта по модернизации системы контроля и управлением доступом на Челябинском филиале ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Выполнение проекта по модернизации системы контроля и управлением доступом на Челябинском филиале ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2018 12:0003.10.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806656Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проекта по модернизации системы контроля и управлением доступом на Челябинском филиале ПАО"Уралкуз", согласно ТЗЧебаркульПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806656

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение проекта по модернизации системы контроля и управлением доступом на Челябинском филиале ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 11:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение №3

    Приложение №2

    Приложение №1

    Техническое задание

    Проект договора

    Документация к ТП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральская кузница
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Юридический адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Почтовый адрес

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Контактный телефон

    +7 35168 9-27-52

    Факс

    +7 35168 9-27-77

    Адрес электронной почты

    olenich@uralkuz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оленич Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Чебаркуль

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проекта по модернизации системы контроля и управлением доступом на Челябинском филиале ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.10.201805.10.2018 12:0005.10.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806656Подведение итогов не позднее Выполнение проекта по модернизации системы контроля и управлением доступом на Челябинском филиале ПАО"Уралкуз", согласно ТЗЧебаркуль

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проекта по модернизации системы контроля и управлением доступом на Челябинском филиале ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказания услуг: г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14, территория Челябинского филиала ПАО «Уралкуз».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 90 (девяносто) календарных дней с момента подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и получения от указанных в настоящем пункте документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Уральская кузница»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралкуз
    Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз

    Адрес местонахождения

    456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    62

    Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    26

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проекта по модернизации системы контроля и управлением доступом на Челябинском филиале ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ"

    Кол-во: 1

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