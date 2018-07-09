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Номер извещения
ГП806652
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи трубы б/у категории «Б» (ИС17172) Лот 1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 11:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Почтовый адрес
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
ag@gbes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Алена Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2018 12:00 GMT +309.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806652Дата и время окончания срока приема заявок Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.07.2018 18:0009.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806652Дата окончания срока рассмотрения заявок Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва
Дата и время проведения
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806652Дата и время проведения Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 12:2016.07.2018 12:2016.07.2018 12:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806652Подведение итогов не позднее Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.07.201816.07.2018 12:2016.07.2018 12:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806652Подведение итогов не позднее Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618
Начальная цена
17 197 755,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
860 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Договором и Извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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