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    Главная / Торги / Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи трубы б/у категории «Б» (ИС17172) Лот 1

    Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи трубы б/у категории «Б» (ИС17172) Лот 1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806652Дата и время окончания срока приема заявок Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи трубы б/у категории «Б» (ИС17172) Лот 1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Почтовый адрес

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Факс

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    ag@gbes.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романова Алена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.07.2018 12:00 GMT +309.07.2018 12:0009.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806652Дата и время окончания срока приема заявок Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.07.2018 18:0009.07.2018 18:0009.07.2018 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП806652Дата окончания срока рассмотрения заявок Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП806652Дата и время проведения Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2018 12:2016.07.2018 12:2016.07.2018 12:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806652Подведение итогов не позднее Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201816.07.2018 12:2016.07.2018 12:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806652Подведение итогов не позднее Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Наименование МТР Количество, (тонн) труба б/у категории "Б" 1220х11,5-14,9 2 302,899 труба б/у категории "Б" 1020х9,4-11,0 264,911 труба б/у категории "Б" 1420х18,1-23,1 412,186 труба б/у категории "Б" 720х12,0 9,618

    Начальная цена

    17 197 755,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    860 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    860 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Договором и Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и ИзвещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Договором и Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубы б/у кат.Б"

    Кол-во: 1

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