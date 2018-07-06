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Номер извещения
31806587255
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту грузовых автомобилей ГАЗ и Hyundai HD 78, принадлежащих ООО «Краснодар Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.demchishina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демчишина Мария Михайловна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту грузовых автомобилей ГАЗ и Hyundai HD 78, принадлежащих ООО «Краснодар Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.08.201806.08.2018 11:0006.08.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806587255Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту грузовых автомобилей ГАЗ и Hyundai HD 78, принадлежащих ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту грузовых автомобилей ГАЗ и Hyundai HD 78, принадлежащих ООО «Краснодар Водоканал»
Начальная цена
2 674,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с торгово-закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с торгово-закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
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Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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