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Номер извещения
31806587094
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка картриджей, тонеров, комплектующих для копировально-множительной техники в количестве 212 штук
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Почтовый адрес
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
Контактный телефон
+7 383 279-36-89
Факс
+7 383 278-99-82
Адрес электронной почты
zakupki@komintern.ru
Ф.И.О. контактного лица
Губарева Евгения Михайловна
Место рассмотрения предложений
Новосибирск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка картриджей, тонеров, комплектующих для копировально-множительной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2018 08:00 GMT +316.07.2018 08:0016.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806587094Дата и время окончания срока приема заявок Поставка картриджей, тонеров, комплектующих для копировально-множительной техникиНовосибирск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.07.2018 09:0020.07.2018 09:0020.07.2018 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806587094Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка картриджей, тонеров, комплектующих для копировально-множительной техникиНовосибирск
Дата и время проведения
20.07.2018 10:0020.07.2018 10:0020.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806587094Дата и время проведения Поставка картриджей, тонеров, комплектующих для копировально-множительной техникиНовосибирск
Подведение итогов не позднее
26.07.2018 11:1026.07.2018 11:1026.07.2018 11:10Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806587094Подведение итогов не позднее Поставка картриджей, тонеров, комплектующих для копировально-множительной техникиНовосибирск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка картриджей, тонеров, комплектующих для копировально-множительной техники
Начальная цена
1 399 377,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 987,54 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в количестве 212 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Новосибирск, ул. Планетная, 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО НИИИП-НЗиК
Все закупки и тендеры АО НПО НИИИП-НЗиК
Адрес местонахождения
630015, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Планетная, 32
26.20.40.190
46.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 212
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