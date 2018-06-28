www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806586990
Уникальный номер закупки
142
Наименование закупки
Поставка ленточнопильного станка.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ленточнопильных станков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 15:00 GMT +328.06.2018 15:0028.06.2018 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806586990Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ленточнопильных станков Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.07.2018 17:0003.07.2018 17:0003.07.2018 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806586990Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка ленточнопильных станков Москва
Дата и время проведения
04.07.2018 11:0004.07.2018 11:0004.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806586990Дата и время проведения Поставка ленточнопильных станков Москва
Подведение итогов не позднее
09.07.2018 17:0009.07.2018 17:0009.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586990Подведение итогов не позднее Поставка ленточнопильных станков Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ленточнопильных станков
Начальная цена
985 334,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
49 266,70 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское ш., д. 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
28.41.24.120
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.