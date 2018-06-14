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    Главная / Торги / Флокулянт Flopam FO 4650 MPM Коагулянт Flopam FO 4400 SSH

    Флокулянт Flopam FO 4650 MPM Коагулянт Flopam FO 4400 SSH

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 16:3014.06.2018 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806650Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - согласно требованиям предприятия pH водного растворас массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 70 Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - согласно требованиям предприятия вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 80 Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806650

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Флокулянт Flopam FO 4650 MPM Коагулянт Flopam FO 4400 SSH

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 11:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования к поставщикам

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Юридический адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Почтовый адрес

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Контактный телефон

    +7 365 673-74-89

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    masloid_al@tioinvest.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Маслоид Анна Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - согласно требованиям предприятия pH водного растворас массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 70 Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - согласно требованиям предприятия вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 80 Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806650Подведение итогов не позднее Закупка Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - согласно требованиям предприятия pH водного растворас массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 70 Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - согласно требованиям предприятия вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 80 Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - согласно требованиям предприятия pH водного растворас массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 70 Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - согласно требованиям предприятия вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 80 Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Армянск, ул. Северная ПромзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - отсрочка платежа 30 календарных дней. Условия поставки - CPT г. Армянск, ул. Северная Промзона
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Титановые Инвестиции
    Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции

    Адрес местонахождения

    107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4

    Классификатор ОКПД2

    24.51.20.141

    Катионы реагенты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Требования к поставщикам

    08.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Flopam FO 4400 SSH"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 2"

    "Флокулянт Flopam FO 4650 MPM"

    Кол-во: 12000

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