Флокулянт Flopam FO 4650 MPM Коагулянт Flopam FO 4400 SSH

Лот 1

Закупка Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - согласно требованиям предприятия pH водного растворас массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 70 Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - согласно требованиям предприятия вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 80 Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г.