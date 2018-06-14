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Номер извещения
ГП806650
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Флокулянт Flopam FO 4650 MPM Коагулянт Flopam FO 4400 SSH
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 11:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 365 673-74-89
Факс
--
Адрес электронной почты
masloid_al@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Маслоид Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - согласно требованиям предприятия pH водного растворас массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 70 Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - согласно требованиям предприятия вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 80 Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
21.06.201821.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806650Подведение итогов не позднее Закупка Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - согласно требованиям предприятия pH водного растворас массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 70 Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - согласно требованиям предприятия вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 80 Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - согласно требованиям предприятия pH водного растворас массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 70 Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - согласно требованиям предприятия вязкость водного раствора с массовой долей растворенного вещества 5г/дм3, сРs не менее 80 Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Флокулянт Flopam FO 4650 MPM - 12 000 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 4 000 кг: август, сентябрь, октябрь 2018 г. Коагулянт Flopam FO 4400 SSH - 1 800 кг, поставка осуществляется ежемесячными партиями по 600 кг:август, сентябрь, октябрь 2018 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Армянск, ул. Северная ПромзонаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
24.51.20.141
Документация лота
Кол-во: 1800
Кол-во: 12000
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