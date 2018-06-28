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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш" (ПЕРЕТОРЖКА)

    Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш" (ПЕРЕТОРЖКА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 15:4528.06.2018 15:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806630Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806630

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш" (ПЕРЕТОРЖКА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 09:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    ТЗ

    Приложение к ТЗ

    Договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество РИМЕРА
    Все закупки и тендеры АО РИМЕРА

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Лесная, 5

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, Москва, территория Сколково Инновационного центра, Большой Бульвар, 40

    Контактный телефон

    +7 495 981-01-01

    Факс

    +7 495 981-01-20

    Адрес электронной почты

    Irina.Kovaleva@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалева Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 17:0005.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806630Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку чугунного литья на второе полугодие 2018 года для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество РИМЕРА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ОТЛИВКА Т.52.00.07 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ОТЛИВКА Т.52.00.06 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "ОТЛИВКА Т.52.00.05 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85 (ЗАО ТК "Химпром" г.Челябинск)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "ОТЛИВКА Т.52.00.04 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "ОТЛИВКА Т.52.00.03 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "ОТЛИВКА Т.52.00.02 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ОТЛИВКА Т.52.00.01 КОРПУС/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ОТЛИВКА РТ40.10.001 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "ОТЛИВКА РТ40.00.003 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "ОТЛИВКА РТ40.00.002 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ОТЛИВКА РТ40.00.001 КОРПУС/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ОТЛИВКА РТ28.02.02 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 80

    "Позиция 13"

    "ОТЛИВКА РТ28.00.01 КОРПУС/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "ОТЛИВКА Р40.05.001 КРЫШКА/СЧ 20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 80

    "Позиция 15"

    "ОТЛИВКА Р40.04.001 КРЫШКА/СЧ 20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 80

    "Позиция 16"

    "ОТЛИВКА Р40.00.002 КРЫШКА КОРПУСА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "ОТЛИВКА Р40.00.001 КОРПУС/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "ОТЛИВКА ПМ91.12.00.02 ШКИВ ТОРМОЗНОЙ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 70

    "Позиция 19"

    "ОТЛИВКА ОП80.11.00.00 ШКИВ 900/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "ОТЛИВКА ОП80.00.00.27 ШКИВ 280/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "ОТЛИВКА ОП80.00.00.26 ШКИВ 250/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "ОТЛИВКА ОП80.00.00.25 ШКИВ 200/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "ОТЛИВКА НБ40.01.036 КОРПУС/СЧ25 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 25

    "Позиция 24"

    "ОТЛИВКА НБ40.00.004-02 НАКЛАДКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 35

    "Позиция 25"

    "ОТЛИВКА НБ32.02.101 БЛОК ЦИЛИНДРОВ/СЧ30 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "ОТЛИВКА НБ32.02.001 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 56

    "Позиция 27"

    "ОТЛИВКА НБ32.01.001 СТАНИНА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "ОТЛИВКА НБ32.00.017 ШКИВ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "ОТЛИВКА НБ32.00.015 (11Г-2-45) ШКИВ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "ОТЛИВКА НБ125.01.001 СТАНИНА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "ОТЛИВКА МПТ 125.05.013 КОРПУС/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "ОТЛИВКА ДПКР.743125.001 КРИВОШИП/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 90

    "Позиция 33"

    "ОТЛИВКА ДПКР.735214.003 КРЫШКА КОРПУСА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 90

    "Позиция 34"

    "ОТЛИВКА ДПКР.735214.001 КРЫШКА КОРПУСА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "ОТЛИВКА ДПКР.733111.002 НИЖНЯЯ ГОЛОВКА ШАТУНА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 70

    "Позиция 36"

    "ОТЛИВКА ДПКР.733111.001 НИЖНЯЯ ГОЛОВКА ШАТУНА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 220

    "Позиция 37"

    "ОТЛИВКА ДПКР.732151.003 КОРПУС/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "ОТЛИВКА ДПКР.732151.001 КОРПУС РЕДУКТОРА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 60

    "Позиция 39"

    "ОТЛИВКА ДПКР.731391.001 КОРПУС ПОДШИПНИКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 270

    "Позиция 40"

    "ОТЛИВКА ДПКР.731313.002 КОРПУС ПОДШИПНИКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 70

    "Позиция 41"

    "ОТЛИВКА ДПКР.713671.006 ШКИВ ШБ-200-4/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "ОТЛИВКА ДПКР.713671.003 ШКИВ ШБ-280-6/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 80

    "Позиция 43"

    "ОТЛИВКА ДПКР.713671.002 ШКИВ ШБ-250-6/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 100

    "Позиция 44"

    "ОТЛИВКА ДПКР.713671.001 ШКИВ ШБ-200-6/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 130

    "Позиция 45"

    "ОТЛИВКА ДПКР.712462.003 КРЫШКА/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 80

    "Позиция 46"

    "ОТЛИВКА ДПКР.712462.002 КРЫШКА/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "ОТЛИВКА ДПКР.712462.001(I-218-3.8А) КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 160

    "Позиция 48"

    "ОТЛИВКА ДПКР.711454.002 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 150

    "Позиция 49"

    "ОТЛИВКА ДПКР.711454.001 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 236

    "Позиция 50"

    "ОТЛИВКА ДПКР.711452.003 КРЫШКА/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 66

    "Позиция 51"

    "ОТЛИВКА ДПКР.711452.002 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 140

    "Позиция 52"

    "ОТЛИВКА ДПКР.711452.001 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 242

    "Позиция 53"

    "ОТЛИВКА ДПКР.711434.001 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 160

    "Позиция 54"

    "ОТЛИВКА ДПКР.711424.001 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 230

    "Позиция 55"

    "ОТЛИВКА ДПКР.711395.001 ШКИВ ТОРМОЗНОЙ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 65

    "Позиция 56"

    "ОТЛИВКА ДПКР.711362.001(2519-4.7А) КРЫШКА/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 206

    "Позиция 57"

    "ОТЛИВКА ДПКР.304336.003 ПРОТИВОВЕС/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 144

    "Позиция 58"

    "ОТЛИВКА ДПКР.304336.001 ПРОТИВОВЕС/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "ОТЛИВКА ДП81.11.00.01 ШКИВ 1250/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "ОТЛИВКА ДП81.00.00.015 ШКИВ ШБ-380-5/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "ОТЛИВКА ДП81.00.00.014 ШКИВ ШБ-315-5/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "ОТЛИВКА ДП70.12.00.01 ШКИВ ТОРМОЗНОЙ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 35

    "Позиция 63"

    "ОТЛИВКА ДП70.09.00.01 КРИВОШИП/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "ОТЛИВКА ДП70.00.00.09 ШКИВ РЕДУКТОРНЫЙ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "ОТЛИВКА ДП60.00.00.08 ШКИВ 280/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "ОТЛИВКА ДП60.00.00.07 ШКИВ 250/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "ОТЛИВКА ДП60.00.00.06 ШКИВ 200/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "ОТЛИВКА ДП12.11.00.01 ПРОТИВОВЕС/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "ОТЛИВКА ДП12.10.00.01 КРИВОШИП/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "ОТЛИВКА АФНИ.753781.002 НАКЛАДКА КРЕЙЦКОПФА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 45

    "Позиция 71"

    "ОТЛИВКА АФНИ.753781.001 НАКЛАДКА СТАНИНЫ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 70

    "Позиция 72"

    "ОТЛИВКА АФНИ.743125.001 КРИВОШИП/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 160

    "Позиция 73"

    "ОТЛИВКА АФНИ.732221.002 КРЫШКА СТАНИНЫ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 25

    "Позиция 74"

    "ОТЛИВКА АФНИ.732221.001(9Т.01.014) СТАНИНА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 25

    "Позиция 75"

    "ОТЛИВКА АФНИ.713341.019(11ГРИ.04.003;11Т.01.028) ВТУЛКА НАЖИМНАЯ /СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 50

    "Позиция 76"

    "ОТЛИВКА АФНИ.712452.001(40СКН.10.001) КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 260

    "Позиция 77"

    "ОТЛИВКА АФНИ.711692.003 ШКИВ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "ОТЛИВКА АФНИ.711672.006 ШКИВ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 45

    "Позиция 79"

    "ОТЛИВКА АФНИ.711672.003 ШКИВ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 65

    "Позиция 80"

    "ОТЛИВКА АФНИ.711472.002(9Г.01.016-01) КОРПУС САЛЬНИКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 80

    "Позиция 81"

    "ОТЛИВКА АФНИ.711452.002(5Т.40А) КРЫШКА ТОРЦОВАЯ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "ОТЛИВКА АФНИ.711395.001 ШКИВ ТОРМОЗНОЙ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "ОТЛИВКА АН50.00.00.002 ШКИВ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 14

    "Позиция 84"

    "ОТЛИВКА АН125.160-00.014-12/13 ШКИВ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "ОТЛИВКА АН125.160-00.014-03;04 ШКИВ/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 10

    "Позиция 86"

    "ОТЛИВКА АН125.160-00.014-01;02 ШКИВ/СЧ15 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "ОТЛИВКА АКБ-4.30-70.00А ОПОРА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

    "Позиция 88"

    "ОТЛИВКА АКБ-4.30-00.21 КОРПУС/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 55

    "Позиция 89"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.2-79 ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ (2-5-1)/СЧ25 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "ОТЛИВКА АКБ-3М2.13-29 КОЛЬЦО/АЧС-1 ГОСТ 1585-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "ОТЛИВКА АКБ-3.2-19-1 КОЛЬЦО/АЧС-1 ГОСТ 1585-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 92"

    "ОТЛИВКА 9Т.01.015(АФНИ.711352.019) КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "ОТЛИВКА 9Г.11.3-01 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 15

    "Позиция 94"

    "ОТЛИВКА 9Г.11.2 СТАКАН/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "ОТЛИВКА 771635.014-00.24 ПРОТИВОВЕС ЛЕВЫЙ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

    "Позиция 96"

    "ОТЛИВКА 771635.013-00.24 ПРОТИВОВЕС ПРАВЫЙ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

    "Позиция 97"

    "ОТЛИВКА 734413.011-00.64 КРИВОШИП/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

    "Позиция 98"

    "ОТЛИВКА 714671.012-00.24 ШКИВ ВЕДУЩИЙ/СЧ 20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

    "Позиция 99"

    "ОТЛИВКА 712676.004-00.82 ШКИВ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "ОТЛИВКА 11ГРИ.04.003(КБГ.04.04.015) ВТУЛКА/АЧС-1 ГОСТ 1585-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "ОТЛИВКА 11ГРИ.01.301 ШКИВ/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "ОТЛИВКА 11Г-28-1А КОЛПАК/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

    "Позиция 103"

    "ОТЛИВКА 11Г-24-2 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "ОТЛИВКА 11Г-1-78 СТАКАН ПОДШИПНИКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 30

    "Позиция 105"

    "ОТЛИВКА 11Г-1-34 КРЫШКА/СЧ20 ГОСТ 1412-85"

    Кол-во: 40

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