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Номер извещения
31806586528
Уникальный номер закупки
133/2018-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку молочной продукции в ассортименте ((Чайная "Высота" г. Улан-Удэ) для перепродажи через собственную торговую сеть))
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 09:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бочко Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка молочной продукции в ассортименте (Чайная "Высота" г. Улан-Удэ)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.201820.06.2018 05:0020.06.2018 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806586528Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка молочной продукции в ассортименте (Чайная "Высота" г. Улан-Удэ)Хабаровск
Подведение итогов не позднее
21.06.2018 05:0021.06.2018 05:0021.06.2018 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586528Подведение итогов не позднее Поставка молочной продукции в ассортименте (Чайная "Высота" г. Улан-Удэ)Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка молочной продукции в ассортименте (Чайная "Высота" г. Улан-Удэ)
Начальная цена
307 208,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Улан-Уде, п. Сосновый Бор (Чайная «Высота»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.51.5
10.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7840
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