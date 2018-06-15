Лот 1

Стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81 не ниже качественных характеристик: Наименование показателя Качественные характеристики товара Цвет Серый или желтый Массовая доля SiO2, % 29,0-32,0 Массовая доля Fe2O3 и Al2O3, % не более 0,2 Отношение массовой доли общего железа Fe к массовой доле диоксида кремния SiO2, % не более 0,04 Массовая доля Fe2O3, % не более 0,03 Массовая доля Al2O3, % не более 0,17 Массовая доля CaO, % не более 0,2 Массовая доля SO3, % не более 0,15 Массовая доля Na2O, % 8-12,2 Силикатный модуль 2,93-3,05 Плотность, г/см³ 1,42-1,46