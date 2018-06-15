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Номер извещения
ГП806641
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Cтекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
Контактный телефон
+7 365 673-74-89
Факс
--
Адрес электронной почты
masloid_al@tioinvest.com
Ф.И.О. контактного лица
Маслоид Анна Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81 не ниже качественных характеристик: Наименование показателя Качественные характеристики товара Цвет Серый или желтый Массовая доля SiO2, % 29,0-32,0 Массовая доля Fe2O3 и Al2O3, % не более 0,2 Отношение массовой доли общего железа Fe к массовой доле диоксида кремния SiO2, % не более 0,04 Массовая доля Fe2O3, % не более 0,03 Массовая доля Al2O3, % не более 0,17 Массовая доля CaO, % не более 0,2 Массовая доля SO3, % не более 0,15 Массовая доля Na2O, % 8-12,2 Силикатный модуль 2,93-3,05 Плотность, г/см³ 1,42-1,46
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
22.06.201822.06.2018 17:0022.06.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806641Подведение итогов не позднее Стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81 не ниже качественных характеристик: Наименование показателя Качественные характеристики товара Цвет Серый или желтый Массовая доля SiO2, % 29,0-32,0 Массовая доля Fe2O3 и Al2O3, % не более 0,2 Отношение массовой доли общего железа Fe к массовой доле диоксида кремния SiO2, % не более 0,04 Массовая доля Fe2O3, % не более 0,03 Массовая доля Al2O3, % не более 0,17 Массовая доля CaO, % не более 0,2 Массовая доля SO3, % не более 0,15 Массовая доля Na2O, % 8-12,2 Силикатный модуль 2,93-3,05 Плотность, г/см³ 1,42-1,46 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стекло натриевое жидкое ГОСТ 13078-81 не ниже качественных характеристик: Наименование показателя Качественные характеристики товара Цвет Серый или желтый Массовая доля SiO2, % 29,0-32,0 Массовая доля Fe2O3 и Al2O3, % не более 0,2 Отношение массовой доли общего железа Fe к массовой доле диоксида кремния SiO2, % не более 0,04 Массовая доля Fe2O3, % не более 0,03 Массовая доля Al2O3, % не более 0,17 Массовая доля CaO, % не более 0,2 Массовая доля SO3, % не более 0,15 Массовая доля Na2O, % 8-12,2 Силикатный модуль 2,93-3,05 Плотность, г/см³ 1,42-1,46
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
125 тонн в июле 2018 г. по согласованному графику
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Республика Крым, г. Армянск, Северная Промзона.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Титановые Инвестиции
Все закупки и тендеры Титановые Инвестиции
Адрес местонахождения
107140, Российская Федерация, Москва, Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
24.13.52.142
Кол-во: 184
Кол-во: 125
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