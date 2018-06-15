Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

- порядок оплаты: а. Оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 45 (сорока пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком; б. Если Поставщиком по Договору выступает субъект малого или среднего предпринимательства, то оплата за поставленные Товары производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта приема-передачи Товаров, и при условии получения Покупателем счета и счета-фактуры, выставленных Поставщиком