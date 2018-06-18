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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806649
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабельная продукция Потребность АО АК ОЗНА и АО ОЗНА-ИС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 11:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05 доб. 2832
Факс
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Адрес электронной почты
Shafikova.AR@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафикова Айгуль Равиловна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабельная продукция После проведения тендера заключение договоров с АО АК ОЗНА и АО ОЗНА -ИС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабельная продукция После проведения тендера заключение договоров с АО АК ОЗНА и АО ОЗНА -ИС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ОктябрьскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
Кол-во: 160
Кол-во: 400
Кол-во: 900
Кол-во: 100
Кол-во: 1100
Кол-во: 230
Кол-во: 232
Кол-во: 232
Кол-во: 35
Кол-во: 150
Кол-во: 20
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