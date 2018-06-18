Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Кабельная продукция Потребность АО АК ОЗНА и АО ОЗНА-ИС

    Кабельная продукция Потребность АО АК ОЗНА и АО ОЗНА-ИС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2018 08:0018.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806649Дата и время окончания срока приема заявок Кабельная продукция После проведения тендера заключение договоров с АО АК ОЗНА и АО ОЗНА -ИСгород ОктябрьскийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806649

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабельная продукция Потребность АО АК ОЗНА и АО ОЗНА-ИС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 11:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 34767 9-50-05 доб. 2832

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Shafikova.AR@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафикова Айгуль Равиловна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Кабельная продукция После проведения тендера заключение договоров с АО АК ОЗНА и АО ОЗНА -ИС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.06.201821.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806649Подведение итогов не позднее Кабельная продукция После проведения тендера заключение договоров с АО АК ОЗНА и АО ОЗНА -ИСгород Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабельная продукция После проведения тендера заключение договоров с АО АК ОЗНА и АО ОЗНА -ИС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ОктябрьскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    27.32

    Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель ВБШвнг(А)-LS 5х1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Кабель ВБШвнг(А)-LS 4х1,5"

    Кол-во: 160

    "Позиция 3"

    "Кабель МКЭКШВнг(А)-ХЛ 4х2х1,0 "

    Кол-во: 400

    "Позиция 4"

    "Кабель МКЭКШВнг(А)-ХЛ 2х2х1,0"

    Кол-во: 900

    "Позиция 5"

    "Кабель ВБШвнг(А)-60-ХЛ 5х1,5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Кабель ВБШвнг(А)-60-ХЛ 4х1,5"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 7"

    "Кабель КУВЭаВнг(А)-LS 7х1.0"

    Кол-во: 230

    "Позиция 8"

    "Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 7х1,0 "

    Кол-во: 232

    "Позиция 9"

    "Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 14х1,0"

    Кол-во: 232

    "Позиция 10"

    "Кабель МКЭКШВнг(А)-LS 4х2х1,0"

    Кол-во: 35

    "Позиция 11"

    "Кабель МКЭКШВнг(А)-LS 2х2х1,0 "

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "Кабель КСБКнг(А)-FRLS 3х2х0.98 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Кабель КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0.98"

    Кол-во: 70

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225996
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для строительства объекта: М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород – Казань», 1 этап км 0 – км 80, Московская, Владимирская области (от пересечения с автомобильной дорогой федерального значения А-108 «Московское большое кольцо» до пересечения с автомобильной дорогой федерального значения М-7 «Волга»)
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для строительства объекта: М-12 «Строящаяся...
    593091
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Маркетинговые исследования № 32211074252
    Поставка электрики
    Поставка электрики
    592514
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 381 012
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225861
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для строительства объекта: "Строительство ПС 220 кВ "Купчинская" с заходами КЛ 220 кВ"
    Поставка кабельно-проводниковой продукции для строительства объекта: "Строительство ПС 220 кВ...
    592557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НПЦ НЕДРА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211040976
    Поставка комплекта электротехнических устройств и сопутствующих элементов для скважины Чамбэнская ПС-1, 2 этап.
    Поставка комплекта электротехнических устройств и сопутствующих элементов для скважины...
    587265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    360 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ГСП-4
    Попозиционная № АП013996
    Поставка электротехнических материалов для объекта Капитальный ремонт МГ, Лупинг Новопсков-Петровск, Ду 1400, инв.№000182, реконструируемый участок км 288,1 - 305,7. Замена участка, Надымское ЛПУМГ"
    Поставка электротехнических материалов для объекта Капитальный ремонт МГ, Лупинг...
    592334
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ТФ ВАТТ
    Публичный запрос оферт № 32211069894
    Поставка провода СИП
    Поставка провода СИП
    591908
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичный запрос оферт
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 196 571
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мордовия республика
    НТС
    Попозиционная № ГП042224
    Набор кабельно-разъемной продукции
    Набор кабельно-разъемной продукции
    363773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.07.2020 14:00(GMT+03:00)
    470 948
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АОСТНГ
    Попозиционная № ГП006499
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    Продажа невостребованного имущества Калининградской области
    357311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2021 09:00(GMT+03:00)
    155 400 944
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить