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    Главная / Торги / Запасные части к вагонам-думпкарам

    Запасные части к вагонам-думпкарам

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 13:0605.07.2018 13:06Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806617Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части к вагонам-думпкарамНижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806617

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части к вагонам-думпкарам

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 08:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Проект спецификации

    Форма УПД

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Типовой договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-00

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.Sorokvashin@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сороквашин Дмитрий Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Ключевые слова:

    вагон

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части к вагонам-думпкарам

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.09.201821.09.2018 13:0021.09.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806617Подведение итогов не позднее Запасные части к вагонам-думпкарамНижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части к вагонам-думпкарам

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно заявке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Типовой договор поставки

    08.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стакан 904V070810-1-04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Элемент резино-металлический 100.41.010-1 СБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Цилиндр тормозной 118Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Манжета 270.317 воздухораспределителя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Прокладка тормозного цилиндра 188-23"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Пружина тормозного цилиндра 188.11 или 188.11-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Манжета тормозного цилиндра тип 188-22Б"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Воротник 188-22"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Аппарат поглощающий РТ-120"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Пластина износостойкая черт.1698.03.100 СБ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Пластина износостойкая черт.1698.02.100 СБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Колпак скользуна 100.000.030-0 СБ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Кран машиниста усл. №394"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Манжета разгрузочного цилиндра резиновая 45.129 размер 653х689 ТУ 2500-376-00-152106-94"

    Кол-во: 140

    "Позиция 15"

    "Болт М22*107 901R1101-1-1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Диафрагма 483.060"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Кольцо СТ 27-20-3 ГОСТ 288-72"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Хомут тяговый 106.00.001-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Башмак для установки тормозной колодки 1023.07.24.001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Винт регулирующий Р 270.325"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Уплотнение К/К 4314.01.05"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Уплотнение 4314.01.04"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Рукав Р17.004"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Чека тормозной колодки 901Rb0812-2-02"

    Кол-во: 120

    "Позиция 25"

    "Манжета, 134.00.05"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Рукав резино-текстильный 28х610"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Валик 0811-1-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Валик 904V070900-1-17"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Ось 904V070900-1-16"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Ось 904V070900-1-15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Рычаг в сб. 904V070900-1-08"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Тяга 904V070900-1-04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Тяга 904V070900-1-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Тяга 904V070900-1-02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Ниппель 4371"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Втулка колонки наружная 45мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "Тяга левая 904V080100-1-00 Тяга правая 904V080200-1-00 (комплект)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Шкворень Чертеж 100.00.006-0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Манжета поршня воздухозамедлителя 134.01.12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Прокладка воздухозамедлителя 134.03.02"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Манжета 134.00.06"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Клапан вертикальный воздухозамедлителя 134.02.06А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Клапан горизонтальный воздухозамедлителя 134.02.23А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Подкладка 904V070000-1-05"

    Кол-во: 40

    "Позиция 45"

    "Аппарат поглащающий, №Чертежа 106.02.000.2сб"

    Кол-во: 16

    "Позиция 46"

    "Кран концевой 4314"

    Кол-во: 180

    "Позиция 47"

    "Кран разобщительный 4300 (372)"

    Кол-во: 225

    "Позиция 48"

    "Болт клина фрикционного аппарата ч.901R1101"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Плита упорная 106.00.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Триангель тормозной 901Rb-0812-1-0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Рычаг ч.904V070900-01-07"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Рычаг ч.904V070900-01-06"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Тяга средняя ч.904V 070905-1-00"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Серьга мертвой точки ч.070900-1-01 L-390"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Втулка колонки боковины"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "Валик МРБ 75х112 904V290000-1-03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Балочка центрирующая 904А1101-1-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Болт стяжной ч.106.02.007"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Крышка смотровая буксовая , № чертежа 100.10.003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Пружина , № чертежа 106.02.006-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Пружина , № чертежа 106.02.005-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Валик подвески башмака 904V-070900-1-14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Кран концевой 14усл №190 (4304)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 64"

    "Хомут тяговый 106.00.001-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Подвеска тормозного башмака 901-081203-1-0"

    Кол-во: 150

    "Позиция 66"

    "Болт маятниковый 106.00.012-0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Гаситель колебания рессорного подвешивания"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Автосцепка комплектная СА-3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 69"

    "Манжета штока 602.14.101"

    Кол-во: 60

    "Позиция 70"

    "Манжета 904V080610-1-2 воротниковая для тормозного цилиндра тип 519А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Втулка Т258.00.01 100.40.028-01"

    Кол-во: 300

    "Позиция 72"

    "Тяга ч.904V-070900-1-05"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Кольцо соединительного рукава"

    Кол-во: 140

    "Позиция 74"

    "Клин тягового хомута 106.00.002-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Заглушка 270.517"

    Кол-во: 10

    "Позиция 76"

    "Диафрагма 483М.060"

    Кол-во: 60

    "Позиция 77"

    "Диафрагма 270.773-1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 78"

    "Втулка 270.308"

    Кол-во: 60

    "Позиция 79"

    "Цепочка расцепного рычага"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Кольцо опорное 904V070801-1-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Манжета штока 602.14.101"

    Кол-во: 60

    "Позиция 82"

    "Манжета 904V080610-1-2 воротниковая для тормозного цилиндра тип 519А"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Втулка Т258.00.01 100.40.028-01"

    Кол-во: 300

    "Позиция 84"

    "Рукав воздушного соединения Р-17"

    Кол-во: 120

    "Позиция 85"

    "Хомут червячный 32-50 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 86"

    "Кран 4301"

    Кол-во: 15

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    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Попозиционная № ГП834266
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    Запасные части к экскаваторам ЭКГ, для нужд ПАО "Коршуновский ГОК"
    183269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    06.06.2019 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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