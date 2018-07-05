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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП806617
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части к вагонам-думпкарам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 08:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-00
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Dmitriy.Sorokvashin@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сороквашин Дмитрий Петрович
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части к вагонам-думпкарам
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части к вагонам-думпкарам
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно заявкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
32
30
28
25
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 140
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 120
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 16
Кол-во: 180
Кол-во: 225
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 6
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 16
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 5
Кол-во: 140
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 120
Кол-во: 80
Кол-во: 15
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