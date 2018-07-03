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Номер извещения
31806586993
Уникальный номер закупки
73
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения системы спутникового мониторинга на автотранспорте ООО "Оренбург Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 10:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
v.kovtun@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковтун Валентина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, 41
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Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения системы мониторига на автотранспорте ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 10:00 GMT +303.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806586993Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения системы мониторига на автотранспорте ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2018 10:0003.07.2018 10:0003.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806586993Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения системы мониторига на автотранспорте ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 21:0031.07.2018 21:0031.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586993Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения системы мониторига на автотранспорте ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201831.07.2018 21:0031.07.2018 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806586993Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения системы мониторига на автотранспорте ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования и сопровождению программного обеспечения системы мониторига на автотранспорте ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
516 632,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
33.13.11.000
33.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 122
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