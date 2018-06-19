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    Главная / Торги / Запрос предлложений на запорную арматуру

    Запрос предлложений на запорную арматуру

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 12:3019.06.2018 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806621Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураБелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806621

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предлложений на запорную арматуру

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 08:54

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    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тз

    Тз

    Тз

    Тз

    Тз

    Док-ция

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68734

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ashishkin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Алексей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Ключевые слова:

    запорная арматура, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запорная арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.201831.08.2018 13:0031.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806621Подведение итогов не позднее Запорная арматураБелорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно док-ции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта соединительная разъемная "американка" НР-ВР 1""

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Муфта соединительная разъемная "американка" НР-ВР 11/2""

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Муфта соединительная разъемная "американка" НР-ВР 11/4""

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п DN 40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 20"

    Кол-во: 34

    "Позиция 6"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 25"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 32"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Кран трехходовой 11Б18Бк Ду15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Фильтр магнитно-механический ФМФ-65 фланцевый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Фланец глухой Ду 150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Фланец 150-10-01-1-В-Ст 25-III"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Фланец глухой Ду 100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Фланец 100-10-01-1-В-Ст 25-III"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Вентиль запорный муфтовый 15ч8р2 Ду15"

    Кол-во: 26

    "Позиция 16"

    "Вентиль запорный муфтовый 15ч8р2 Ду20"

    Кол-во: 26

    "Позиция 17"

    "Задвижка чугунная параллельная фланцевая с ответными фланцами прокладками и крепежом для воды и пара Т до 225градусовС Ру-16 кгс/кв.см 30ч6бр Ду80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Задвижка 30чббр d-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Вентиль 15кч18п d-32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Вентиль 15кч18п d-25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Вентиль 15кч18п d-20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Вентиль 15кч18п d-15"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Кран КШХ 25/16 c футеровкой фторполимером PVDF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Задвижка 30ч6бр d-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Кран шаровый латунь муфтовый Ду32 Ру16 рычаг/бабочка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Вентиль 15кч18п d-15"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Кран Маевского воздушный"

    Кол-во: 22

    "Позиция 29"

    "Фланец 150-10 Ст.25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Фланец 80-10, Ст.25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Кран спускной КШ 1 1/2" ВР-ВР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Фильтр магнитно-механический ФМФ-150 фланцевый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Задвижка чугунная фланцевая с ответными фланцами,прокладками и крепежом для воды и пара Т до 225 градусов С Ру=16кгс/кв.см 30ч6бр Ду 150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Задвижка чугунная фланцевая с ответными фланцами,прокладками и крепежом для воды и пара Т до 225 градусов С Ру=16кгс/кв.см 30ч6бр Ду 80"

    Кол-во: 2

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