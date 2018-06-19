Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО БМК Все закупки и тендеры АО БМК

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Муфта соединительная разъемная "американка" НР-ВР 1"" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Муфта соединительная разъемная "американка" НР-ВР 11/2"" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Муфта соединительная разъемная "американка" НР-ВР 11/4"" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п DN 40" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 20" Кол-во: 34

"Позиция 6" "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 15" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 25" Кол-во: 40

"Позиция 8" "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 32" Кол-во: 6

"Позиция 9" "Кран трехходовой 11Б18Бк Ду15" Кол-во: 6

"Позиция 10" "Фильтр магнитно-механический ФМФ-65 фланцевый" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Фланец глухой Ду 150" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Фланец 150-10-01-1-В-Ст 25-III" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Фланец глухой Ду 100" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Фланец 100-10-01-1-В-Ст 25-III" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Вентиль запорный муфтовый 15ч8р2 Ду15" Кол-во: 26

"Позиция 16" "Вентиль запорный муфтовый 15ч8р2 Ду20" Кол-во: 26

"Позиция 17" "Задвижка чугунная параллельная фланцевая с ответными фланцами прокладками и крепежом для воды и пара Т до 225градусовС Ру-16 кгс/кв.см 30ч6бр Ду80" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Задвижка 30чббр d-80" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Вентиль 15кч18п d-32" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Вентиль 15кч18п d-25" Кол-во: 12

"Позиция 21" "Вентиль 15кч18п d-20" Кол-во: 12

"Позиция 22" "Вентиль 15кч18п d-15" Кол-во: 15

"Позиция 23" "Кран КШХ 25/16 c футеровкой фторполимером PVDF" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Задвижка 30ч6бр d-100" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Кран шаровый латунь муфтовый Ду32 Ру16 рычаг/бабочка" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Вентиль 15кч18п d-15" Кол-во: 30

"Позиция 27" "Вентиль запорный проходной муфтовый для воды и пара Т до 225градусовС Ру=16 кгс/кв.см 15кч18п2 DN 40" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Кран Маевского воздушный" Кол-во: 22

"Позиция 29" "Фланец 150-10 Ст.25" Кол-во: 8

"Позиция 30" "Фланец 80-10, Ст.25" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Кран спускной КШ 1 1/2" ВР-ВР" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Фильтр магнитно-механический ФМФ-150 фланцевый" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Задвижка чугунная фланцевая с ответными фланцами,прокладками и крепежом для воды и пара Т до 225 градусов С Ру=16кгс/кв.см 30ч6бр Ду 150" Кол-во: 4