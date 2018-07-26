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Номер извещения
ГП806609
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2018 04:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-35-01
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Aleksandr.Filippov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2018 12:00 GMT +326.07.2018 12:0026.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806609Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2018 12:0026.07.2018 12:0026.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806609Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
19.10.2018 11:0019.10.2018 11:0019.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806609Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.10.201819.10.2018 11:0019.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806609Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»Нерюнгри
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
678960 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри,Общество с ограниченной ответственностью «Эльгауголь»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
71.12.34.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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