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    Главная / Торги / Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»

    Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.07.2018 12:0026.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806609Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806609

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 04:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-35-01

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Filippov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.07.2018 12:00 GMT +326.07.2018 12:0026.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806609Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    26.07.2018 12:0026.07.2018 12:0026.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806609Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    19.10.2018 11:0019.10.2018 11:0019.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806609Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.10.201819.10.2018 11:0019.10.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806609Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    678960 Российская Федерация, Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри,Общество с ограниченной ответственностью «Эльгауголь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусматривается. Оплата выполнения этапа работ осуществляется в следующем порядке: -через 120 календарных дней после подписания акта выполненных работ и передачи проектной документации Заказчику, осуществляется 100% оплата работ, выполненных по этапу, согласно заявке Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.110

    Услуги в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по оформлению лесоустроительной документации лесного участка для строительства временной площадки для хранения техники, автодороги к ней и временных ВЛ 6 кВ. по ПРГР 2018. Разрез «Эльгинский»"

    Кол-во: 0

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