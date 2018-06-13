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    Главная / Торги / Закупка КИП Endress+Hauser

    Закупка КИП Endress+Hauser

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806607Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КИП Endress+Hauser для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806607

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка КИП Endress+Hauser

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 17:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Шаблон Приложений 2-5

    Шаблон Приложения 1 - Спецификация

    Шаблон Договора

    Изменения в извещении

    Формат оферты - Endress Hauser

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50 доб. 10191

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Andrey.Mamakin@YamalSPG.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамакин Андрей ----

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка КИП Endress+Hauser для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 14:00 GMT +313.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806607Дата и время окончания срока приема заявок Закупка КИП Endress+Hauser для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 14:0013.06.2018 14:0013.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806607Дата и время вскрытия заявок Закупка КИП Endress+Hauser для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 14:0002.07.2018 14:0002.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806607Подведение итогов не позднее Закупка КИП Endress+Hauser для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 14:0002.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806607Подведение итогов не позднее Закупка КИП Endress+Hauser для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка КИП Endress+Hauser для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты. Поставка иного объёма не допускается.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка в г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова, 14, ПРР «Экономия» - ОАО «Архангельский морской торговый порт» (для ОАО «ЯМАЛ СПГ»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка минимум 30 календарных дней с даты поставки партии товара / Груз должен быть упакован в тару, пригодную для морской транспортировки в районы крайнего севера.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27.1

    Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Шаблон Приложений 2-5

    07.06.2018

    Шаблон Приложения 1 - Спецификация

    07.06.2018

    Шаблон Договора

    07.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "7) Electronic inserts output 8/16 mA DC 11 to 36 V / FEL55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "6) Level switch ATEX 3/4"NPT compact Output 8 - 16mA / FTL50.G.GM2.AA.5.G6.C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "5) Level switch 3/4"NPT compact Output 11-36VDC 8-16mA / FTL50.A.GM2.AA.5.G6.C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "4) Coriolis Mass Flow Meter - Capital-Insurance (PN SIEMENS=1CS102753-11) / 80F1H-RACSA9EEAFBA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "3) Electronic inserts output 8/16 mA DC 11 to 36 V / FEL55"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "2) Level switch ATEX 3/4"NPT compact Output 8 - 16mA / FTL50.G.GM2.AA.5.G6.C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "1) Level switch 3/4"NPT compact Output 11-36VDC 8-16mA / FTL50.A.GM2.AA.5.G6.C"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "3) Electronic inserts output 8/16 mA DC 11 to 36 V / FEL55"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "2) Level switch ATEX 3/4"NPT compact Output 8 - 16mA / FTL50.G.GM2.AA.5.G6.C"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "1) Level switch 3/4"NPT compact Output 11-36VDC 8-16mA / FTL50.A.GM2.AA.5.G6.C"

    Кол-во: 9

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