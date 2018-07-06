Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

По факту поставки в течение 30 дней. (Факт поставки: предоставление Заказчику отгрузочной ведомости на весь объем партии поставки с указанием вида транспорта и отгрузочных накладных, для сверки с принятием на хранение продукции).