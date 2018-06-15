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    Главная / Торги / на право заключения договора на проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    на право заключения договора на проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584771Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31806584771

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 17:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3

    Контактный телефон

    +7 495 681-44-44

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gordeevas@slavhotels.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеев Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые строительные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2018 10:00 GMT +315.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584771Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 10:0015.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584771Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584771Подведение итогов не позднее Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»

    Начальная цена

    479 981,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документация

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документация
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,

    129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3

    Классификатор ОКПД2

    22.23.14.120

    Блоки оконные пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.23

    Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве"

    Кол-во: 1

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