на право заключения договора на проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806584771 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА

Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА Юридический адрес 129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3, Почтовый адрес 129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3 Контактный телефон +7 495 681-44-44 Факс -- Адрес электронной почты gordeevas@slavhotels.ru Ф.И.О. контактного лица Гордеев Артем Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Изделия пластмассовые строительные Ключевые слова:

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