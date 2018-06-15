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Номер извещения
31806584771
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 17:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
Контактный телефон
+7 495 681-44-44
Факс
--
Адрес электронной почты
gordeevas@slavhotels.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеев Артем Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 10:00 GMT +315.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584771Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 10:0015.06.2018 10:0015.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584771Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.06.201825.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584771Подведение итогов не позднее Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по замене окон с частичной закладкой кирпичом и утеплением оконных проемов перехода здания «Гостиница «Чайка» - филиал ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Начальная цена
479 981,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документация
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
22.23.14.120
22.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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