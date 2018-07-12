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    Главная / Торги / Насосы (КНС), ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиС

    Насосы (КНС), ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.07.2018 12:0012.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806675Дата и время окончания срока приема заявок Насосы (КНС), ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиСМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насосы (КНС), ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.06.2018 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4458

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.mikulchik@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Микульчик Святослав Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    насосы

    Список лотов

    Лот 1

    Насосы (КНС), ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 15:0020.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806675Подведение итогов не позднее Насосы (КНС), ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиСМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосы (КНС), ЧНГКМ, УКПГ, ВЗиС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС SEG.50.31.2.50B"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК 450 Л Tanksupplement"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА MDV.80.80.60.2.51D/450.SL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРУБНАЯ МУФТА Autocoupling cpl. DN50"

    Кол-во: 13

    "Позиция 5"

    "ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Control LC108s.3.6-9A DOL 1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 6"

    "КОМПЛЕКТ ПОПЛАВКОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 3 float switch MS1, w.wallhanger"

    Кол-во: 13

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