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Номер извещения
ГП806604
Уникальный номер закупки
29-М-ОЗП/18
Наименование закупки
Открытый запрос предложений № 29-М-ОЗП/18 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
Почтовый адрес
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
Контактный телефон
+7 499 940-33-71 доб. 170
Факс
+7 499 940-33-71
Адрес электронной почты
o.rogozhin@tsk-m.ru
Ф.И.О. контактного лица
Таракин Евгений Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2018 16:00 GMT +315.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806604Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК» Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 16:0015.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806604Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК» Москва
Подведение итогов не позднее
27.07.2018 17:0027.07.2018 17:0027.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806604Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК» Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК»
Начальная цена
4 183 610,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Адрес местонахождения
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
43.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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