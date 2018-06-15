МИ №1077/МИ - Капитальный и текущий ремонт нежилых зданий, котельных, ЦТП, мастерской в Центральном, Петроградском, Курортном и Петродворцовом районах теплоснабжения и восстановлению огнезащитного покрытия на деревянных конструкциях чердака нежилых зданий в Петроградском районе теплоснабжения 114/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»