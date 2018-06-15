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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений № 29-М-ОЗП/18 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК»

    Открытый запрос предложений № 29-М-ОЗП/18 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806604Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК» МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806604

    Уникальный номер закупки

    29-М-ОЗП/18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений № 29-М-ОЗП/18 на определение лучших условий выполнения работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71 доб. 170

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    o.rogozhin@tsk-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таракин Евгений Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2018 16:00 GMT +315.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806604Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК» Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 16:0015.06.2018 16:0015.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806604Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК» Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.07.2018 17:0027.07.2018 17:0027.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806604Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК» Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.07.201827.07.2018 17:0027.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806604Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК» Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК»

    Начальная цена

    4 183 610,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    43.99.9

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнения работ по ремонту, прочистке и промывке попутных дренажей и водовыпусков на объектах Филиалов ПАО «МОЭК»"

    Кол-во: 0

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