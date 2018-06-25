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Номер извещения
31806584667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот №1: Поставка металлопроката. Лот № 2: Поставка металлопроката. Лот № 3: Поставка металлопроката.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 17:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-21
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
E.Dergacheva@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Дергачева Екатерина Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот №1: Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 11:00 GMT +325.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584667Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1: Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584667Дата и время вскрытия заявок Лот №1: Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 11:0011.07.2018 11:0011.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584667Подведение итогов не позднее Лот №1: Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №1: Поставка металлопроката
Начальная цена
9 149 219,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
457 460,97 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
24.10.80.190
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот №2: Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 11:00 GMT +325.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584667Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2: Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584667Дата и время вскрытия заявок Лот №2: Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 11:0011.07.2018 11:0011.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584667Подведение итогов не позднее Лот №2: Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №2: Поставка металлопроката
Начальная цена
15 474 218,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
154 742,18 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
24.10.80.190
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Лот №3: Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 11:00 GMT +325.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806584667Дата и время окончания срока приема заявок Лот №3: Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806584667Дата и время вскрытия заявок Лот №3: Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 11:0011.07.2018 11:0011.07.2018 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806584667Подведение итогов не позднее Лот №3: Поставка металлопроката г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №3: Поставка металлопроката
Начальная цена
24 764 485,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
247 644,85 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
24.10.80.190
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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