Поставка инвентарных наземных якорей к мобильной буровой установки 225тн для цеха БРР и ИС филиала АО "РМНТК "Нефтеотдача" в г. Усинск

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31806584132 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка инвентарных наземных якорей к мобильной буровой установки 225тн для цеха БРР и ИС филиала АО "РМНТК "Нефтеотдача" в г. Усинск Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Научно-технологическая компания Российский межотраслевой научно-технический комплекс Нефтеотдача

Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача Юридический адрес 101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1 Почтовый адрес 101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1 Контактный телефон +7 499 689-50-01 Факс +7 499 689-50-01 Адрес электронной почты mklinchev@nestro.ru Ф.И.О. контактного лица Клинчев Марк Валерьевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Изделия строительные из бетона Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru