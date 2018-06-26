Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / стропа

    стропа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2018 17:0026.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806598Дата и время окончания срока приема заявок стропаСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806598

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    стропа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 16:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-20 доб. 7165

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Andrey.Klepikov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Клепиков Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стропа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2018 17:00 GMT +326.06.2018 17:0026.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806598Дата и время окончания срока приема заявок стропаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.06.2018 17:0026.06.2018 17:0026.06.2018 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806598Дата и время вскрытия заявок стропаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 11:3029.06.2018 11:3029.06.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806598Подведение итогов не позднее стропаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 11:3029.06.2018 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806598Подведение итогов не позднее стропаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стропа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    один лот

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    СПб КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.93.11.140

    Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической изоляции

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стропа"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014085
    Поставка грузоподъемных материалов для объекта строительства Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка грузоподъемных материалов для объекта строительства Обустройство сеноман-аптских...
    592770
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225479
    Строп СТПК 20Т 14м
    Строп СТПК 20Т 14м
    591360
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225475
    Строп текстильный СТП3 2т 4м (2 накладки по 300мм плавающих)
    Строп текстильный СТП3 2т 4м (2 накладки по 300мм плавающих)
    591351
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225458
    Строп 4СК 8т 4м со штярями
    Строп 4СК 8т 4м со штярями
    591312
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    КУМЗ
    Запрос предложений № ГП225457
    Строп 4СК 20т 4м со штырями
    Строп 4СК 20т 4м со штырями
    591308
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 05:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить