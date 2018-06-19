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    Главная / Торги / Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"

    Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806597Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806597

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора поставки

    Форма предоставления ТКП с номенклатурным перечнем

    Перечень документов для предоставления участником

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 495 787-88-22 доб. 2731

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Olga.Fedorova@giprokislorod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 16:00 GMT +319.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806597Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 16:0019.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806597Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"Москва

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 15:0013.07.2018 15:0013.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806597Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 15:0013.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806597Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно приложенной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложенной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно приложенной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    33.3

    Приборы контроля и регулирования технологических процессов

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование для химической лаборатории"

    Кол-во: 1

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