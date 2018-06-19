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Номер извещения
ГП806597
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2731
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Fedorova@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федорова Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 16:00 GMT +319.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806597Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 16:0019.06.2018 16:0019.06.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806597Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"Москва
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 15:0013.07.2018 15:0013.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806597Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.07.201813.07.2018 15:0013.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806597Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для химической лаборатории по проекту "Азотная станция на базе двух воздухоразделительных установок Ааж -5,5, системы хранения и газификации жидкого азота на территории филиала АО "ОХК "УРАЛХИМ" г. Кирово-Чепецк"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно приложенной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно приложенной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
33.3
26.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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