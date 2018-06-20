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Номер извещения
31806583759
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на оказание услуг по временному пользованию уборочной техникой.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по временному пользованию уборочной техникой
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.201826.06.2018 23:5926.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806583759Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по временному пользованию уборочной техникойСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 23:5903.07.2018 23:5903.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806583759Подведение итогов не позднее Оказание услуг по временному пользованию уборочной техникойСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по временному пользованию уборочной техникой
Начальная цена
3 183 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание услуг по временному пользованию уборочной техникой, объем, количество, технические характеристики предоставляемой техники, а также условия ее предоставления определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 344/122-2018 о проведении запроса котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
49.41.2
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3184000
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