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    Главная / Торги / На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806586Дата и время окончания срока приема заявок На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.СургутПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 14:00 GMT +322.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806586Дата и время окончания срока приема заявок На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 14:0022.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806586Дата и время вскрытия заявок На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.Сургут

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2018 14:0020.07.2018 14:0020.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806586Подведение итогов не позднее На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.07.201820.07.2018 14:0020.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806586Подведение итогов не позднее На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    18.12.19.190

    Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    07.06.2018

    Уведомление

    07.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "На изготовление и поставку мобильных конструкций для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании."

    Кол-во: 0

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