Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Работы осуществляются с момента заключения договора, в соответствии с Календарным планом выполнения и оплаты работ (Приложение №1 к проекту Договора), в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №365/094-2018 о проведении запроса котировок). Оплата производится Заказчиком поэтапно, согласно Календарному плану выполнения и оплаты работ (Приложения №1 к проекту Договора), банковскими переводами на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 проекта Договора по счетам Исполнителя, составленным на основании двусторонних актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента их выставления.