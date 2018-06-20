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Номер извещения
31806583769
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
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Разработка ПНООЛР, получение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, согласование в Департаменте Росприроднадзора
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.201826.06.2018 23:5926.06.2018 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806583769Дата окончания срока рассмотрения заявок Разработка ПНООЛР, получение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, согласование в Департаменте РосприроднадзораСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 23:5903.07.2018 23:5903.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806583769Подведение итогов не позднее Разработка ПНООЛР, получение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, согласование в Департаменте РосприроднадзораСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 23:5903.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806583769Подведение итогов не позднее Разработка ПНООЛР, получение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, согласование в Департаменте РосприроднадзораСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка ПНООЛР, получение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, согласование в Департаменте Росприроднадзора
Начальная цена
266 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), получению документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 365/094-2018 о проведении запроса котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
74.90.13
71.12.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 266000
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