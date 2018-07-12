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    Главная / Торги / Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭП

    Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.07.2018 11:0812.07.2018 11:08Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806840Дата и время окончания срока приема заявок Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭПМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806840

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.06.2018 09:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4454

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    o.khan@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хан Ольга Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201812.07.2018 16:0012.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806840Подведение итогов не позднее Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭПМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Этикетка "Внимание электрообогрев""

    Кол-во: 2133

    "Позиция 2"

    "Элемент крепежный для хомута PFS/30"

    Кол-во: 1428

    "Позиция 3"

    "Хомут PFS/30"

    Кол-во: 34

    "Позиция 4"

    "Хомут PFS/3 для крепления кронштейнов соединительных коробок к трубе, L=3м"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Устройство LEK/U ввода нагревательной секции под теплоизоляцию"

    Кол-во: 43

    "Позиция 6"

    "Профиль ЗПР 30х62х2мм L=2м перфорированный окрашенный"

    Кол-во: 98

    "Позиция 7"

    "Пластина УВ 70х50х1,2"

    Кол-во: 275

    "Позиция 8"

    "Модуль МИГР-01 + ПО интерфейса с гальванической развязкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Лента нагревательная 80ВТХ2-ВР саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 253

    "Позиция 10"

    "Лента нагревательная 60ВТС2-ВР саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 340

    "Позиция 11"

    "Лента нагревательная 45ВТС2-ВР саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 1415

    "Позиция 12"

    "Лента нагревательная 33НТР2-ВТ саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 433

    "Позиция 13"

    "Лента нагревательная 33НТР2-ВР саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 4452

    "Позиция 14"

    "Лента нагревательная 30ВТС2-ВР саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 1330

    "Позиция 15"

    "Лента нагревательная 25НТР2-ВТ саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 416

    "Позиция 16"

    "Лента нагревательная 25НТР2-ВР саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 2099

    "Позиция 17"

    "Лента нагревательная 15НТР2-ВТ"

    Кол-во: 285

    "Позиция 18"

    "Лента нагревательная 15НТР2-ВР саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 322

    "Позиция 19"

    "Лента нагревательная 15ВТС2-ВР саморегулирующаяся электрическая"

    Кол-во: 72

    "Позиция 20"

    "Лента ЛАМС алюминиевая монтажная самоклеющаяся длиной 50м"

    Кол-во: 27

    "Позиция 21"

    "Лента FT/HTM крепежная"

    Кол-во: 1028

    "Позиция 22"

    "Коробка РТВ1006 2Б/1Б ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Коробка РТВ1006 1Б/3Б ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Коробка РТВ1006 1Б/2Б ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 28

    "Позиция 25"

    "Коробка РТВ1006 1Б/1Б ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 23

    "Позиция 26"

    "Коробка РТВ1005 1Б/3Б ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Коробка РТВ1005 1Б/2Б ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Коробка РТВ1005 1Б/1Б ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Коробка РТВ 602 1Б/3П соединительная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Коробка РТВ 602 1Б/3Б ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 26

    "Позиция 31"

    "Коробка РТВ 602 1Б/2Б ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Коробка РТВ 601 1Б/2П соединительная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Коробка РТВ 601 1Б/1П соединительная"

    Кол-во: 67

    "Позиция 34"

    "Коробка РТВ 404 1Б/2П соединительная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Коробка РТВ 404 1Б/1П соединительная"

    Кол-во: 66

    "Позиция 36"

    "Коробка РТВ 404 1Б/0 ТУ 3464-107-33006874-2006 соединительная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Коробка РТВ 403 1Б/0 соединительная"

    Кол-во: 178

    "Позиция 38"

    "Коробка РТВ 402-ИС соединительная"

    Кол-во: 95

    "Позиция 39"

    "Коробка РТВ 402 1Б/2П соединительная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Коробка РТВ 402 1Б/1П соединительная"

    Кол-во: 34

    "Позиция 41"

    "Коробка РТВ 401-ИС соединительная"

    Кол-во: 322

    "Позиция 42"

    "Коробка РТВ 401 1П/0 соединительная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Коробка РТВ 401 1Б/0 соединительная"

    Кол-во: 156

    "Позиция 44"

    "Комплект СР-7 для соединения нагревательных лент"

    Кол-во: 92

    "Позиция 45"

    "Комплект СР-6 для соединения нагревательных лент"

    Кол-во: 152

    "Позиция 46"

    "Комплект TKW/j для концевой заделки саморегулирующих нагревательных лент"

    Кол-во: 310

    "Позиция 47"

    "Комплект TKR/j для подключения нагревательных лент"

    Кол-во: 424

    "Позиция 48"

    "Комплект TKR для концевой заделки саморегулирующих нагревательных лент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Комплект TKL/j для концевой заделки саморегулирующих нагревательных лент"

    Кол-во: 102

    "Позиция 50"

    "Зажим ЗМ 100 для фиксации нагревательной ленты на резервуаре"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Зажим ЗМ 100 для фиксации нагревательной ленты на резервуаре"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Зажим ЗМ 100"

    Кол-во: 17

    "Позиция 53"

    "Заглушка VP M25-EXE SW"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Вставка жесткая ВЖ 60х12"

    Кол-во: 159

    "Позиция 55"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ8-1Б/8Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ8-1Б/7Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ8-1Б/6Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ8-1Б/5Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ7-1Б/7Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ7-1Б/6Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ7-1Б/5Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ6-1Б/6Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ6-1Б/5Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 7

    "Позиция 64"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ5-1Б/5Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ5-1Б/4Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ4-1Б/3Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ4-1Б/2Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ3-1Б/3Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ3-1Б/2Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Блок измерительно-преобразовательный РТВ 10/ИПМ2-1Б/2Б ТУ 4227-083-33006874-2010"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Стяжка 175"

    Кол-во: 1788

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    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:21
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225994
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных по адресу: Республика Коми, г.Ухта, просп. А.И.Зерюнова, в районе жилого дома № 8 по проспекту А.И.Зерюнова. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже наружных внутриплощадочных слаботочных сетей (телефонизация), расположенных...
    593080
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    384 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 09:48
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    АО ГАЗПРОМ ЦЕНТРЭНЕРГОГАЗ
    Попозиционная № АП011019
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2022 году
    Поставка электротехнической продукции для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз"...
    577781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    11 382 993
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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