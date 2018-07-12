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Номер извещения
ГП806840
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
13.06.2018 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 4454
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
o.khan@stng.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хан Ольга Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭП
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электрообогрева для объекта строительства"Этап 1,2. Кусты нефтяных скважин" ЧНГКМ ОЭП
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
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