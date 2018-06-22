Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806583Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.СургутПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП806583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.06.2018 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Юридический адрес

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Контактный телефон

    +7 3452 28-55-29

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nadezhda.Zarubina@utair.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зарубина Надежда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Сургут

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 14:00 GMT +322.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806583Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.Сургут

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 14:0022.06.2018 14:0022.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806583Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.Сургут

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2018 14:0023.07.2018 14:0023.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806583Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.Сургут

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.07.201823.07.2018 14:0023.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806583Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.Сургут

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Все закупки и тендеры ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР

    Адрес местонахождения

    628012, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ТЕР АЭРОПОРТ,

    628422, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Аэрофлотская, д.51

    Классификатор ОКПД2

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Техническое задание

    07.06.2018

    Уведомление

    07.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление и поставка ленточных ограждений для размещения в аэропортах маршрутной сети Авиакомпании."

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211074643
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    592390
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 43924,63 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    8 784 927
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211073586
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц830
    592365
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    732 077
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013833
    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта «Омский НПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка оборудования и материалов для строительства объекта «Омский НПЗ» для нужд ООО «ГСП-2»
    591698
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211064158
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия ЗИП-Г
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия ЗИП-Г
    591110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    226 041
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211063850
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    591068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    950 891
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО НИИ КП
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211063365
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    Изготовление и поставка комплектов деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для изделия 14Ц821
    591009
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    512 337
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Конкурентный отбор (АКР) № 32211054077
    Поставка контейнеров стандарта «Атлас»
    Поставка контейнеров стандарта «Атлас»
    589499
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (АКР)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    102 666
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП904133
    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК «Инаглинский»
    Электроды, инструмент ручной, абразивный, измерительный по заявке № 24313 АО «ГОК...
    222362
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.04.2019 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить