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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806583221
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка специальной бумаги для печати
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костина Оксана Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка спецбумаги для печати
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 11:00 GMT +328.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806583221Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спецбумаги для печатиМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2018 16:0002.07.2018 16:0002.07.2018 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31806583221Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка спецбумаги для печатиМосква
Дата и время проведения
04.07.2018 11:0004.07.2018 11:0004.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31806583221Дата и время проведения Закупка спецбумаги для печатиМосква
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 23:5904.07.2018 23:5904.07.2018 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806583221Подведение итогов не позднее Закупка спецбумаги для печатиМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка спецбумаги для печати
Начальная цена
418 433,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
17.12.14.119
17.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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