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Номер извещения
ГП806577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку СИЗ, инструмента, расходных материалов для объекта Кольская АЭС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Контактный телефон
+7 343 385-86-75 доб. 1124
Факс
+7 34369 4-62-51
Адрес электронной почты
rsv@uralem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ростилова Светлана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Берёзовский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка СИЗ, инструмента, расходных материалов для объекта Кольская АЭС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СИЗ, инструмента, расходных материалов для объекта Кольская АЭСБерёзовский
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806577Дата и время вскрытия заявок Поставка СИЗ, инструмента, расходных материалов для объекта Кольская АЭСБерёзовский
Подведение итогов не позднее
30.06.2018 05:0030.06.2018 05:0030.06.2018 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806577Подведение итогов не позднее Поставка СИЗ, инструмента, расходных материалов для объекта Кольская АЭСБерёзовский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СИЗ, инструмента, расходных материалов для объекта Кольская АЭС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
23 наименования
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Мурманская область, г.Полярные Зори, Кольская АЭСРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
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