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Номер извещения
ГП806579
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер по выбору подрядчика для проведения окрасочных работ емкостного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2469
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
zaharova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение окрасочных работ емкостного оборудования на территории Заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 18:00 GMT +314.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806579Дата и время окончания срока приема заявок Проведение окрасочных работ емкостного оборудования на территории ЗаказчикаБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 18:0014.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806579Дата и время вскрытия заявок Проведение окрасочных работ емкостного оборудования на территории ЗаказчикаБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение окрасочных работ емкостного оборудования на территории Заказчика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО "Криогенмаш" г.БалашихаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
43.99.90.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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