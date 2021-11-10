ЭА 14745/21 "Оказание услуг по организации готового горячего питания для обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса" с 13 января по 30 июня 2022 года, с 01 сентября по 30 декабря 2022 года". 0119200000121014560

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121014560 Уникальный номер закупки 0119200000121014560 Номер закупки Наименование закупки ЭА 14745/21 "Оказание услуг по организации готового горячего питания для обучающихся краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса" с 13 января по 30 июня 2022 года, с 01 сентября по 30 декабря 2022 года". 0119200000121014560 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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