www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП806568
Уникальный номер закупки
297
Наименование закупки
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; ДАЗО-315-6-500 УХЛ1; 315КВТ 500ОБ 6000В; 1М1001; ТУ 16-510.684-78
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-19-98
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.leushina@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леушина Евгения Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; ДАЗО-315-6-500 УХЛ1; 315КВТ 500ОБ 6000В; 1М1001; ТУ 16-510.684-78
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 11:00 GMT +325.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806568Дата и время окончания срока приема заявок ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; ДАЗО-315-6-500 УХЛ1; 315КВТ 500ОБ 6000В; 1М1001; ТУ 16-510.684-78Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806568Дата и время вскрытия заявок ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; ДАЗО-315-6-500 УХЛ1; 315КВТ 500ОБ 6000В; 1М1001; ТУ 16-510.684-78Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 15:3018.07.2018 15:3018.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806568Подведение итогов не позднее ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; ДАЗО-315-6-500 УХЛ1; 315КВТ 500ОБ 6000В; 1М1001; ТУ 16-510.684-78Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ; ДАЗО-315-6-500 УХЛ1; 315КВТ 500ОБ 6000В; 1М1001; ТУ 16-510.684-78
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извщению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извщениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.