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Номер извещения
ГП806559
Уникальный номер закупки
40
Наименование закупки
Автомобили Лада Нива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.06.2018 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Контактный телефон
+7 988 667-75-42
Факс
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Адрес электронной почты
procurement@alma-sad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петросян Карапет Левонович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобили Лада Нива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2018 09:00 GMT +318.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП806559Дата и время окончания срока приема заявок Автомобили Лада НиваКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2018 09:0018.06.2018 09:0018.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП806559Дата и время вскрытия заявок Автомобили Лада НиваКраснодар
Подведение итогов не позднее
28.06.2018 09:0028.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП806559Подведение итогов не позднее Автомобили Лада НиваКраснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобили Лада Нива
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 метров восточнее города АбинскаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМА ПРОДАКШН
Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН
Адрес местонахождения
353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска
29.10.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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